Przywódcy nie spotkali się - tak jak było dotąd - w Gabinecie Owalnym. Po spotkaniu Zełenski wystąpi sam na konferencji prasowej przed Białym Domem około godz. 21.30 czasu polskiego. Myślę, że rozumiemy, że Putin nie jest tak naprawdę, jak sądzę, gotowy, ale jestem przekonany, że z pana pomocą możemy powstrzymać tę wojnę i naprawdę jej (pomocy - red.) potrzebujemy. Widzimy, że nie odnieśli (Rosjanie) sukcesu na polu bitwy - oświadczył Zełenski po tym, jak Trump poinformował o dużych postępach poczynionych w czwartkowej rozmowie z Putinem.

Trump: Spotkam się z Putinem w Budapeszcie

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zasugerował w piątek, że spotka się w Budapeszcie z Władimirem Putinem w cztery oczy, bo "przywódcy Rosji i Ukrainy za bardzo się nienawidzą". Zaznaczył też, że będzie rozmawiać z Wołodymyrem Zełenskim o uderzeniach w głębi Rosji. Powiedziałbym, że najprawdopodobniej będzie to spotkanie w dwójkę. To będzie podwójne spotkanie, ale prezydent Zełenski będzie w kontakcie. Między tymi dwoma prezydentami jest dużo krwi, złej krwi (...) Ci dwaj liderzy nie lubią się nawzajem i chcemy, żeby wszystkim było wygodnie. Tak więc, w jedną lub drugą stronę, będą zaangażowani w trójki, ale może to być rozdzielone - powiedział Trump podczas spotkania z Zełenskim w Białym Domu.

Pytany o przekazywanie Ukrainie broni dalekiego zasięgu i pomoc w atakach w głębi Rosji, Trump powiedział, że właśnie o tym będą rozmawiali z Zełenskim. Na spotkaniu ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Wołodymyrem Zełenskim powiedział, że myśli, iż "Władimir Putin chce pokoju". Podkreślił, że przeprowadził w czwartek "bardzo dobrą rozmowę" z Putinem i sądzi, że Putin chce zakończyć wojnę.

Trump ocenił, że obaj liderzy "robią dobrą robotę", jeśli chodzi o negocjacje. Zapewnił też ponownie, że Indie nie będą już kupować rosyjskiej ropy.

Zełenski: Putin nie jest gotów

Z kolei ukraiński przywódca stwierdził, że "Władimir Putin nie jest gotowy, aby zakończyć wojnę". Myślę, żę rozumiemy, że Putin nie jest tak naprawdę, jak sądzę, gotowy, ale jestem przekonany, że z pana pomocą możemy powstrzymać tę wojnę i naprawdę jej (pomocy) potrzebujemy. Widzimy, że nie odnieśli (Rosjanie) sukcesu na polu bitwy - oświadczył.

Prezydent USA powiedział podczas spotkania z prezydentem Ukrainy w Białym Domu, że USA potrzebują Tomahawków na własne potrzeby i jest to problem. Ocenił przy tym, że wojnę z Rosją może udać się zakończyć bez Tomahawków. Zełenski stwierdził, że ma propozycję dla USA w tej sprawie. Trump odpowiedział w ten sposób na pytanie dziennikarza Fox News, co się stanie jeśli USA sprzedadzą Tomahawki Ukrainie, a potem będą ich potrzebować.

To jest problem. Potrzebujemy Tomahawków. I potrzebujemy wielu innych rzeczy, które wysyłaliśmy przez ostatnie cztery lata Ukrainie. Jednym z powodów, dla których chcemy zakończyć tę wojnę, jest właśnie to, że nie jest nam łatwo przekazać wam ogromną liczbę potężnej broni, więc to jest jeden z tematów, o których będziemy mówić. Miejmy nadzieję, że nie będą jej potrzebować. Miejmy nadzieję, że uda nam się zakończyć wojnę bez Tomahawków - dodał prezydent USA, zaznaczając, że sądzi, iż jest blisko końca wojny.

Drony za Tomahawki?

Zełenski zasugerował, że ma dla USA propozycję sprzedaży dronów w zamian za rakiety manewrujące.

Podkreślił, że Ukraina ma propozycję. Mamy duże doświadczenie z naszymi dronami - powiedział prezydent Ukrainy. Trump odparł na to, że byłby zainteresowany ukraińskimi dronami, które ocenił jako dobre, ale zaznaczył też, że USA mają dużo bezzałogowców, a poza tym dodał, że "nie ma to jak odrzutowce".