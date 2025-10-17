Trwa spotkanie prezydenta Ukrainy Wołodymyrem Zełenskiego z Donaldem Trumpem. "Nie sądzę, by przywódca Rosji Władimir Putin był gotowy na zakończenie wojny, ale jestem przekonany, że z pana pomocą możemy zakończyć tę wojnę - powiedział Zełenski.
- Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w piątek w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem. To już trzecia wizyta Zełenskiego w Waszyngtonie podczas drugiej kadencji Trumpa.
- Głównymi tematami rozmów była sprzedaż amerykańskiego uzbrojenia Ukrainie, w tym systemów Patriot i pocisków Tomahawk, a także dalsze sankcje wobec Rosji. Trump podkreślił jednak, że USA potrzebują Tomahawków na własne potrzeby i nie mogą obecnie przekazać ich Ukrainie. Zełenski zaproponował w zamian sprzedaż ukraińskich dronów.
- Prezydent USA poinformował również, że planuje spotkanie z Władimirem Putinem w Budapeszcie, zaznaczając, że relacje między przywódcami Rosji i Ukrainy pozostają napięte. Trump przekazał Zełenskiemu szczegóły swojej ostatniej rozmowy z Putinem, twierdząc, że rosyjski prezydent "chce zakończyć wojnę". Zełenski ocenił jednak, że Putin nie jest jeszcze gotowy do zakończenia konfliktu.
- Po spotkaniu Zełenski wystąpił samodzielnie na konferencji prasowej przed Białym Domem.
- Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl.
Ukraiński przywódca przybył w piątek do Białego Domu na spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Tematem spotkania jest m.in. kwestia sprzedaży Ukrainie broni oraz sankcje przeciwko Rosji.
Trump powitał Zełenskiego - ubranego w czarną koszulę i marynarkę - przed wejściem do Zachodniego Skrzydła Białego Domu. Jest to już trzecia wizyta ukraińskiego prezydenta w Białym Domu za drugiej kadencji Trumpa oraz ich piąte spotkanie. Według zapowiedzi obydwu przywódców, mają oni rozmawiać głównie o możliwej sprzedaży uzbrojenia dla Ukrainy, w tym systemów Patriot i pocisków Tomahawk, lecz Trump w czwartek po rozmowie z przywódcą Rosji Władimirem Putinem zasugerował, że nie może przekazać tych rakiet ze względu na własne potrzeby USA. Trump ma również zrelacjonować Zełenskiemu swoją rozmowę z Putinem.