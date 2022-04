Ramzan Kadyrow obiecał prezydentowi Władimirowi Putinowi likwidację ukraińskiego przywódcy - ustalił ukraiński wywiad. Szczegóły planów wyeliminowania Wołodymyra Zełenskiego ujawnił sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow.

Wołodymyr Zełenski / Miguel Gutierrez / PAP/EPA

Daniłow, powołując się na wywiad wojskowy Ukrainy twierdzi, że na początku lutego na Kremlu doszło do spotkania czeczeńskiego przywódcy z Władimirem Putinem. Wtedy Kadyrow wziął na siebie odpowiedzialność za akcję usunięcia Zełenskiego.

Zamach na ukraińskiego prezydenta miały przeprowadzić trzy grupy czeczeńskiego specnazu. Próbowały wedrzeć się do Kijowa 26 lutego - 2 dni po rozpoczęciu wojny. Jak relacjonował Daniłow, w tym celu rosyjska armia utworzyła im korytarze do centrum miasta. Śledziliśmy te trzy grupy. Jedną nasi wojskowi zniszczyli, a dwie zmuszone były do odwrotu. Jedna stacjonuje teraz w obwodzie donieckim. Druga jest w Mariupolu - przekazał.

Administracja Wołodymyra Zełenskiego informowała, że od początku wojny było już kilkanaście prób zamachów na prezydenta. Według wywiadu na Ukrainę od 20 marca napływają m.in. najemnicy, którzy mają wyeliminować ukraińskiego przywódcę.