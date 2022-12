"W drodze z USA spotkałem się z przyjacielem Ukrainy prezydentem Andrzejem Dudą; dziękujemy za mocne wsparcie" - poinformował Wołodymyr Zełenski. Po wizycie w Waszyngtonie i wystąpieniu przed amerykańskim Kongresem doszło do spotkania prezydentów Polski i Ukrainy.

Prezydent Andrzej Duda oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas konferencji prasowej w Kijowie, 23 sierpnia 2022 / Viacheslav Ratynskyi / PAP

W Rzeszowie prezydent Wołodymyr Zełenski przesiadał się z samolotu z Waszyngtonu na transport do Kijowa. W tym właśnie czasie doszło do rozmowy prezydentów Polski i Ukrainy - pierwszej od początku wybuchu wojny po naszej stronie granicy. Polska jest drugim krajem, który ukraiński przywódca odwiedził po 24 lutego.

Na Facebooku Wołodymyr Zełenski opublikował krótkie nagranie z tego wydarzenia.

"Podsumowaliśmy rok, który przyniósł historyczne wyzwania z powodu pełnoskalowej wojny. Omówiliśmy strategiczne plany na przyszłość, stosunki dwustronne i współpracę na poziomie międzynarodowym w 2023 roku" - napisał prezydent Ukrainy. Jak dodał, dziękuje prezydentowi Andrzejowi Dudzie "za stałe i konsekwentne wsparcie".

Polska przystankiem w podróży do USA

Polska była już krótkim przystankiem podczas niespodziewanej podróży prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do Stanów Zjednoczonych.

Ta pierwsza zagraniczna wizyta prezydenta Ukrainy od 300 dni, czyli od czasu inwazji Rosji na ten kraj, rozpoczęła się od podróży pociągiem do Polski, a konkretnie do Przemyśla. Tam czekał na niego biały samochód, który następnie odjechał w konwoju w stronę lotniska w Rzeszowie. Do Waszyngtonu Zełenski odleciał na pokładzie amerykańskiego samolotu wojskowego Boeinga C-40 Clipper.

Zełenski w Kongresie USA

Najważniejszym punktem wizyty Zełenskiego w USA było wystąpienie w Kongresie.

Wasze pieniądze to nie dobroczynność, to inwestycja w globalne bezpieczeństwo i demokrację - mówił przed połączonymi izbami Kongresu. Apelował o więcej broni dla Ukrainy i argumentował, że jeśli Rosja nie zostanie powstrzymana, nie skończy na Ukrainie.

Na zakończenie swojego wystąpienia Zełenski wręczył spikerce Izby Reprezentantów Nancy Pelosi i wiceprezydent Kamali Harris ukraińską flagę przywiezioną z Bachmutu i podpisaną przez walczących tam ukraińskich żołnierzy. W zamian otrzymał flagę USA, która wisiała tego dnia nad Kapitolem.

Kiedy Zełenski przyjedzie do Warszawy z dużą wizytą?

O wizytę prezydenta Ukrainy w Polsce wczoraj w Rozmowie w południe w RMF FM Mariusz Piekarski pytał wiceministra spraw zagranicznych. Marcin Przydacz nie chciał jednoznacznie udzielić odpowiedzi, czy po powrocie z USA Wołodymyr Zełenski może pojawić się na dłużej w naszym kraju.

Kiedy Ukraina wygra tę wojnę, na pewno prezydent Zełenski przyjedzie do Warszawy z dużą wizytą. Myślę, że wszyscy na Ukrainie mają świadomość, jak dużo Polska, zwykli Polacy także, pomagają Ukrainie. Podziękowanie wielokrotnie płynące już Kijowa popłynie także wtedy, kiedy Ukraina wygra tę wojnę i będziemy mogli sobie wszyscy gratulować - stwierdził Przydacz.

Do tego momentu o wszystkich kontaktach będziemy informować post factum. Jeśli się wydarzą - będziemy o nich mówić - dodał. Nie możemy narzekać na brak kontaktów pomiędzy naszymi prezydentami. Prezydent Duda był wielokrotnie w Kijowie - podkreślał.