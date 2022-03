Wojska rosyjskie zbombardowały szpital psychiatryczny w Mikołajowie - poinformowała agencja Ukrinform. "Rosyjskie wojsko nadal atakuje placówki medyczne z pogwałceniem licznych konwencji międzynarodowych. Sześciu ukraińskich lekarzy zostało zabitych, a 16 jest rannych. Ostrzelano 135 szpitali, z których dziewięć zniszczono. Pod ostrzałem znalazły się również 43 karetki pogotowia" - poinformował minister zdrowia Ukrainy Wiktor Laszko. W okupowanym mieście Trościaniec w obwodzie sumskim rosyjskie wojska używają cywili jako żywych tarcz. Poinformowała o tym Rzeczniczka Praw Obywatelskich Ukrainy Ludmyła Denisowa. "Polska opowiada się za tym, żeby dać nadzieję Ukrainie. Polska jest za tym, żeby Ukraina szybko uzyskała status kraju kandydującego do UE" - mówił premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu w Warszawie z premierem Holandii Markiem Rutte. Najnowsze informacje, filmy i zdjęcia dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji minuta po minucie.

Ukraiński żołnierz na barykadzie w Odessie / SEDAT SUNA / PAP/EPA

18:50

Pięć osób zginęło, a co najmniej 10 zostało rannych w wyniku ataku rosyjskiego lotnictwa i artylerii na miasto Awdijiwka i okoliczne miejscowości w obwodzie donieckim na południowym wschodzie Ukrainy - poinformował szef władz miejskich Witalij Barabasz.

18:39

Groźba rosyjskiego desantu morskiego w Odessie jest obecnie niewielka, bo wszystkie brygady rosyjskiej piechoty morskiej przerzucone na Ukrainę uczestniczą już w walkach w innych miejscach - oceniają dziennikarze grupy śledczej Conflict Intelligence Team (CIT).

18:29

W okupowanym mieście Trościaniec w obwodzie sumskim rosyjskie wojska używają cywili jako żywych tarcz. Poinformowała o tym Rzeczniczka Praw Obywatelskich Ukrainy Ludmyła Denisowa.

Obawiając się ukraińskich uderzeń z powietrza i artylerii, okupanci zmuszają cywili do siedzenia w nocy na ulicach w pobliżu ich sprzętu, by służyli za żywe tarcze - napisała Denisowa. Jak dodała, w mieście dochodzi do zabijania cywili i niszczenia cywilnej infrastruktury. Liczne są też przypadki szabrownictwa.

18:15

Stany Zjednoczone wysyłają na Ukrainę systemy przeciwlotnicze sowieckiej produkcji, w tym m.in. samobieżne zestawy Osa - podał "Wall Street Journal". Według dziennika, broń została pozyskana przez USA w ramach tajnego programu badań nad sowieckimi technologiami.

17:55

Polska opowiada się za tym, żeby dać nadzieję Ukrainie. Polska jest za tym, żeby Ukraina szybko uzyskała status kraju kandydującego do UE - mówił premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu w Warszawie z premierem Holandii Markiem Rutte. Namawiamy naszych partnerów zachodnich w Europie, żeby na ten pierwszy krok odważnie się zdecydować, bo Ukraina tego potrzebuje - tej nadziei - dodał.

17:28

Od początku rosyjskiej inwazji blisko 400 tys. obywateli Ukrainy powróciło do kraju, w większości są to mężczyźni - poinformował rzecznik ukraińskiej straży granicznej Andrij Demczenko, cytowany przez portal Hromadske.

17:24

Czego najbardziej potrzebują punkty pomocy medycznej we Lwowie? Z jedną z wolontariuszek rozmawiał o tym nasz specjalny wysłannik Mateusz Chłystun.

17:14

Rosyjski arcymistrz szachowy Siergiej Karjakin został wykluczony z zawodów na sześć miesięcy z powodu jego poparcia dla inwazji Rosji na Ukrainę - poinformowała Międzynarodowa Federacja Szachowa.

32-letni Karjakin, który w 2016 roku rywalizował (i przegrał) z Norwegiem Magnusem Carlsenem o tytuł mistrza świata, w ostatnich tygodniach bronił działań swojego kraju w mediach społecznościowych, wywołując ostrą krytykę ze strony szachowego świata.



17:09

"Walczymy o przetrwanie przeciwko jednej z najliczniejszych armii na świecie, przeciwko pociskom, bombom i artylerii rakietowej" - napisał na Telegramie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że jest to walka "przeciwko okupantom, którzy strzelają do uchodźców na drogach, którzy zabijają zwykłych cywilów, wywołują sztuczny głód w całych miastach, palą dzielnice mieszkalne". "To najstraszniejsza wojna w Europie od czasów II wojny światowej" - podsumował.

17:03

"Rosyjskie wojsko nadal atakuje placówki medyczne z pogwałceniem licznych konwencji międzynarodowych. Sześciu ukraińskich lekarzy zostało zabitych, a 16 jest rannych. Ostrzelano 135 szpitali, z których dziewięć zniszczono. Pod ostrzałem znalazły się również 43 karetki pogotowia" - poinformował minister zdrowia Ukrainy Wiktor Laszko.

16:56

Na Politechnice Lwowskiej wolontariusze wyplatają siatki maskujące, które mają pomóc w obronie przed rosyjską inwazją.

Na Politechnice Lwowskiej wolontariusze wyplatają siatki maskujące / Wojtek Jargiło / PAP

16:52

W ciągu minionej doby podczas obrony Mariupola zniszczono dwa czołgi rosyjskie i łódź patrolową 03160 Raptor - oświadczył ukraiński pułk Azow biorący udział w walkach. Jak dodał, w starciach zabito 17 Rosjan.

16:49

Rosjanie wzmogli artyleryjskie ostrzały w okolicach Doniecka. Ukraińskie ministerstwo do spraw sytuacji nadzwyczajnych informuje o poważnych zniszczeniach i pożarach, a także o ludziach potrzebujących pomocy, do których z powodu trwającego ostrzału nie mogą dotrzeć ratownicy.

Według lokalnych władz najtrudniejsza sytuacja jest w Rubieżnym. To przemysłowe miasto liczące ponad 60 tysięcy mieszkańców. Ratownicy otrzymali informację, że rosyjskie pociski trafiły w dom mieszkalny, w którego piwnicach schroniło się co najmniej troje dzieci. Budynek jest całkowicie zniszczony. Z powodu ostrzału nie ma możliwości rozpoczęcia akcji ratowniczej. Podobnie strażacy nie mogą ruszyć do pożaru jednej ze szkół w mieście. Po ostrzale płonie dach, natomiast w piwnicach także schronili się ludzie. W mieście płonie w sumie 10 budynków - ratownicy czekają na przerwanie ognia.

Władze obwodu ługańskiego informują, że Rosjanie intensywnie ostrzeliwują też Siewierodonieck czy miejscowość Kremiennaja. Są ofiary i ranni. Uszkodzone zostały domy jednorodzinne i bloki.

16:43

Jeszcze przed początkiem inwazji na Ukrainę rosyjskie wojska 19 lutego nielegalnie wywiozły do Rosji 2389 dzieci z separatystycznych republik w obwodach donieckim i ługańskim - poinformowało na Facebooku MSZ Ukrainy.

"Tego rodzaju akty są rażącym naruszeniem międzynarodowego prawa humanitarnego. (...) Wzywamy społeczność międzynarodową do działania w związku z nielegalnym uprowadzaniem dzieci. Należy wzmocnić presję na Rosję, aby zmusić ją do zakończenia barbarzyńskiej wojny przeciwko narodowi ukraińskiemu" - stwierdził w oświadczeniu resortu dyplomacji

16:37

Działania Rosji na Ukrainie są terroryzmem państwowym, a jeśli Kreml nie zostanie zatrzymany, zaatakuje też inne kraje - oświadczył w Londynie ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow. Jak dodał, od 24 lutego, kiedy zaczęła się rosyjska inwazja, zginęło już co najmniej 150 ukraińskich dzieci, zniszczonych zostało ponad 400 szkół i przedszkoli oraz ponad 110 szpitali.

16:22

Ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba wezwał władze Chin do "podjęcia się ważnej roli" w znalezieniu rozwiązania, prowadzącego do zakończenia rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

"Przez dziesięciolecia stosunki ukraińsko-chińskie opierały się na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Podzielamy stanowisko Pekinu dotyczące potrzeby znalezienia politycznego rozwiązania konfliktu i wzywamy Chiny, jako światową potęgę, do podjęcia się ważnej roli w tych staraniach" - napisał Kułeba na Twitterze.

16:17

Węgry nie poprą sankcji przeciw Rosji, które zagrażałyby bezpieczeństwu zaopatrzenia kraju w energię - poinformował szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto, którego cytuje agencja MTI.



"Z całą pewnością nie uda się osiągnąć europejskiej jedności" w sprawie ewentualnych sankcji UE skutkujących ograniczeniem lub wstrzymaniem dostaw energii z Rosji - oświadczył Szijjarto, który przybył do Brukseli na spotkanie unijnych ministrów spraw zagranicznych. Nie poprzemy takich sankcji, które narażają bezpieczeństwo dostaw energii na Węgry - zapowiedział.



16:11

Do MSZ Rosji został wezwany ambasador USA w Moskwie John Sullivan - poinformował Reuters, powołując się na komunikat rosyjskiego resortu dyplomacji. Amerykańskiemu ambasadorowi przekazano, że obecne napięcia powodują, iż stosunki między Moskwą a Waszyngtonem są na krawędzi zerwania.

16:07

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla użytkowników telefonów komórkowych z ukraińskimi kartami SIM w sprawie uruchomienia pociągów specjalnych z Krakowa i Katowic.

16:04

Ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield w rozmowie ze stacją CNN wykluczyła udział sił amerykańskich w proponowanej przez Polskę misji pokojowej NATO na Ukrainie. Podkreśliła, że Waszyngton nie chce eskalacji napięć, która prowadziłaby "do wojny ze Stanami Zjednoczonymi".

15:52

Myśliwiec należący do rosyjskiego lotnictwa wojskowego został zestrzelony przez siły ukraińskie pod Czuhujewem w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy - poinformował szef obwodu Ołeh Syniehubow. Maszyna zapaliła się i spadła po rosyjskiej stronie granicy.

15:36

W nocy z niedzieli na poniedziałek rosyjskie wojska ostrzelały duże centrum handlowe w Kijowie ze sklepem Leroy Merlin. Firma dotąd nie wycofała się z rosyjskiego rynku. "To pierwsza firma na świecie, która finansuje bombardowanie swoich sklepów i zabijanie własnych pracowników" - skomentowało ukraińskie Ministerstwo Obrony.

15:24

Wojska rosyjskie zbombardowały szpital psychiatryczny w Mikołajowie - poinformowała agencja Ukrinform, powołując się na szefa wydziału ochrony zdrowia władz obwodu mikołajewskiego Maksyma Beznosenko.

Nikt nie został poszkodowany, bo wszyscy byli w schronie - oświadczył Beznosenko.



15:21

96-letni Borys Romanczenko zginął w ataku bombowym w Charkowie. W czasie II wojny światowej mężczyzna przebywał w nazistowskich obozach koncentracyjnych, m.in. w Buchenwaldzie.

15:17

Kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa Ukrainy poinformował o zatrzymaniu obywatela Białorusi, który na polecenie służb specjalnych w Mińsku zbierał informacje o rozlokowaniu i przemieszczaniu uzbrojenia i sprzętu wojskowego na Wołyniu, a także o stanie mobilizacji w tym regionie Ukrainy.



Białorusin mieszkał na Wołyniu od kilku lat i tam się ożenił. Jeździł na Białoruś w sprawach osobistych. Podczas jednej z tych podróży został zwerbowany przez służby białoruskie - podała SBU. Podczas zatrzymania znaleziono przy nim m.in. fotografie ukraińskiego sprzętu wojskowego.

15:10

Wszystkie porty położone nad Morzem Czarnym i Morzem Azowskim zostały tymczasowo zamknięte dla statków, które chciałyby z nich wypłynąć lub do nich wpłynąć - poinformowało ukraińskie ministerstwo infrastruktury.

15:07

Wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk zapewnił, że Polska jest eksporterem zboża, więc wojna na Ukrainie bezpośrednio nie uderza w ten sektor w naszym kraju. Jest groźba oczywiście, że ukraińscy rolnicy nie obsieją swoich pól. W tej chwili są atakowani - jeśli wyjdą na pola - przez rosyjskich żołnierzy - relacjonował, przywołując rozmowę ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Romanem Łeszczenką.

14:59

Terytorium Białorusi jest wykorzystywane przez Rosję do prowadzenia wojny przeciw Ukrainie. Mamy jednak nadzieję, że nie dojdzie do udziału białoruskiej armii w inwazji - powiedział w poniedziałek rzecznik Państwowej Służby Granicznej Ukrainy Andrij Demczenko, cytowany przez agencję UNIAN.

Naród Białorusi zdaje sobie sprawę z trudnej sytuacji, w jaką wciągnął społeczeństwo Alaksandr Łukaszenka. Dlatego mam nadzieję, że Białorusini nie dopuszczą do ofensywy armii na tych kierunkach - dodał Demczenko.

14:57

Na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie przybywa mogił żołnierzy, którzy stracili życie po rosyjskiej napaści na ten kraj.

Przez niespełna miesiąc zginęło już kilkunastu wojskowych ze Lwowa.

Dziś na tym cmentarzu pochowano kolejnego mieszkańca miasta.

14:54

Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne w wyniku ataku rosyjskiego lotnictwa i artylerii na miasto Awdijiwka i okoliczne miejscowości w obwodzie donieckim - poinformowała w poniedziałek agencja Ukrinform, powołując się na szefa władz obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko.

14:51

14:49

Amerykańscy wolontariusze wspierają ukraińskie wojsko w obronie kraju.

14:43

Białoruscy żołnierze są wycofywani z granicy z Ukrainą. Jak podał resort obrony w Mińsku, do miejsc stałego stacjonowania powrócili z rejonu ukraińskiego pogranicza wojskowi 38. Brzeskiej Brygady Powietrzno-Szturmowej.

Białoruskie ministerstwo twierdzi, że wycofano ich po "pomyślnym wykonaniu zadania wzmocnienia odcinków granicy Białorusi".

14:40

Premier Czech Petr Fiala napisał w poniedziałek na Twitterze, że prezydent Rosji Władimir Putin popełnia zbrodnie wojenne na Ukrainie. Dodał, że jedyny sposób na jego powstrzymanie to wprowadzenie dalszych sankcji.

14:31

Rosyjski Kamaz 4310 wyposażony w działko został przechwycony przez ukraińską armię.

14:29

W piątkowym ostrzale Charkowa zginął były więzień obozów koncentracyjnych.

14:26

Półtorej godziny trwała w poniedziałek kolejna runda ukraińsko-rosyjskich negocjacji. Kontynuujemy pracę w formacie grup roboczych - przekazał deputowany do Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy Dawyd Arachamija, cytowany przez portal Ukrainska Prawda.

Arachamija, który jest szefem frakcji parlamentarnej rządzącej na Ukrainie partii Sługa Narodu, nie podał szczegółowych informacji na temat przebiegu negocjacji.

14:20

Brytyjski rząd zarzucił w poniedziałek władzom Rosji, że to one stoją za serią telefonów do ministrów wykonanych przez oszusta podającego się za premiera Ukrainy Denysa Szmyhala.

W miniony czwartek brytyjski minister obrony Ben Wallace ujawnił, że zadzwoniła do niego osoba podająca się za premiera Ukrainy i zdołała zadać kilka "mylących pytań", zanim przerwał on połączenie. Jeszcze tego samego dnia minister spraw wewnętrznych Priti Patel poinformowała, że ona również otrzymała taki telefon.



14:11

Siły rosyjskie na szeroką skalę uprowadzają urzędników i mieszkańców na okupowanych przez siebie terenach Ukrainy; porwali również konwój humanitarny w obwodzie charkowskim - ogłosiła w poniedziałek rzeczniczka praw obywatelskich Ukrainy Ludmyła Denysowa.

14:07

Rząd federalny jest zdecydowany dostarczyć Ukrainie więcej broni. Dostawy będą wzorowane na tym, co Niemcy już dostarczyły, powiedział w poniedziałek w Berlinie rzecznik rządu Steffen Hebestreit . Do tej pory były to pociski przeciwpancerne i przeciwlotnicze.

14:02

Do poniedziałku na terytorium Portugalii przybyło blisko 14 tys. uciekinierów wojennych z Ukrainy - poinformował rząd premiera Antonia Costy, zaznaczając, że zgodzono się już na tymczasowy pobyt wszystkich uchodźców, wśród których ponad 5 tys. to dzieci.



14:00

"Nasze oddziały zniszczyły 11 batalionów czołgów, 34 bataliony opancerzonych wozów bojowych, 5 dywizji wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 17 dywizji artylerii, prawie pięć pułków samolotów i pięć pułków helikopterów. To trzy rosyjskie armie uderzeniowe i jedna powietrzna. W sumie to cztery z dziesięciu posiadanych przez Rosję armii" - wyliczył na konferencji prasowej doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz.

Dodał, że obecnie "wróg praktycznie stracił możliwość prowadzenia operacji ofensywnych i przeprowadza jedynie manewry taktyczne oraz przegrupowuje siły, co pozawala Siłom Zbrojnym Ukrainy dziesiątkować go przy pomocy uderzeń rakietowych i artyleryjskich".

13:56

Każdego roku z Antwerpii do Rosji płyną prawie dwa miliardy euro. Pieniądze pomagają finansować wojnę na Ukrainie - pisze belgijski dziennik "Het Laatste Nieuws". Chodzi o sektor diamentów w Antwerpii.

13:53

Od początku rosyjskiej agresji do 20 marca WHO potwierdziła 52 ataki na placówki służby zdrowia. To więcej niż 2 dziennie.

13:47

Już ponad 70 budynków mieszkalnych zostało zniszczonych w Kijowie w czasie rosyjskich ostrzałów.

13:42

Jednym z celów wojennych Putina jest destabilizacja krajów sąsiednich poprzez przesiedlenia na dużą skalę. To nie może się zdarzyć - powiedział minister ds. uchodźców i integracji Nadrenii Północnej-Westfalii Joachim Stamp. Potrzeba przyspieszenia dialogu międzynarodowego na przykład w kwestii ewakuacji uchodźców z Polski.

13:39

Co najmniej dwie osoby zostały ranne po ostrzale demonstracji w Chersoniu - podaje Interfax Ukraina.

13:33

Rosyjskie wojsko strzelające do protestujących w Chersoniu.

13:27

Ponad 81 tys. dzieci z Ukrainy zapisało się już do polskich szkół - poinformował minister edukacji. Około 8 tys. z nich jest w oddziałach przygotowawczych, w których uczą się języka polskiego.

13:25

13:20

"Wróg już nie marzy o zdobyciu Kijowa, utknął w obwodach czernihowskim i sumskim, ponosi bolesne straty w pobliżu Charkowa, w obwodach mikołajowskim, chersońskim i ługańskim" - napisał minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow, oceniając, że po 25 dniach obrońcy hamują rosyjską ofensywę na wszystkich głównych kierunkach.

"Bohaterscy obrońcy Mariupola odegrali dużą rolę w krzyżowaniu planów wroga, a nasza obrona staje się bardziej aktywna. Dzięki ich oddaniu i nadludzkiej odwadze dziesiątki tysięcy ludzi zostały uratowane od śmierci w całej Ukrainie. Dziś Mariupol ratuje Kijów, Dniepr i Odessę. Wszyscy powinni to rozumieć" - podkreślił minister obrony.

13:13

Rosyjska haubica Msta-S zdobyta w północnej Ukrainie.

13:04

Po niedzielnym ostrzale wsi Sełec w obwodzie żytomierskim są cztery ofiary śmiertelne - trzech wojskowych i jeden cywil - poinformował w poniedziałek szef władz obwodowych Witalij Buneczko. W regionie, jak wskazał, najprawdopodobniej po raz pierwszy siły rosyjskie zastosowały wyrzutnie wieloprowadnicowe Grad.

13:01

W tak zwanych Donieckiej i Ługańskiej Republice Ludowej podwyższono z 55 do 65 lat wiek mobilizacyjny rezerwistów. Trwa też pobór do armii studentów i uczniów szkół średnich - poinformował w poniedziałek na Facebooku wywiad wojskowy Ukrainy.

"Przykładowo, nakazano rejestrację wszystkich 18-letnich uczniów Ługańskiego Technikum Kolejowego. Dzwoni do nich osobiście dyrektor tej szkoły" - przekazała ukraińska służba. Podobne doniesienia napłynęły też m.in. z Ługańskiego Uniwersytetu Medycznego.

12:54

Wojsko agresora otworzyło ogień do cywilów protestujących w Chersoniu. Mieszkańcy tego miasta co dziennie protestują przeciwko rosyjskiej okupacji.

12:46

Francuska centrala sieci marketów budowlanych Leroy Merlin odłączyła ukraińskich pracowników od komunikacji korporacyjnej, co utrudnia niesienie pomocy potrzebującym i wspieranie obrońców najechanej przez Rosję Ukrainy - przekazała dyrektorka HR ukraińskiej filii sieci Ludmyła Dziuba.

12:37

Każdy żołnierz, przede wszystkim amerykański, który pełni służbę na terenie Polski, czy w ogóle na terenie całej wschodniej granicy NATO, to jest wzmocnienie bezpieczeństwa w tym regionie. Pokazanie Putinowi, że NATO poważnie traktuje zagrożenia, jakie płyną ze wschodu - mówi w rozmowie z Bogdanem Zalewskim, poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Jach.

12:32

Powstrzymajmy wojnę, powstrzymajmy Putina, zaprowadźmy go przed trybunał. Wtedy wszyscy będziemy mogli świętować zwycięstwo - zwrócił się podczas konferencji do prezydenta Rotary International Shekhara Mehta ambasador Ukrainy w RP Andrij Deszczycia.

W poniedziałek w Warszawie odbyła się wspólna konferencja ambasadora Ukrainy w RP i prezydenta Rotary International Shekhara Mehta o pomocy uchodźcom z Ukrainy.

12:29

Życiu matki i córki, które z ranami postrzałowymi i złamaniami kończyn trafiły do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, nie zagraża niebezpieczeństwo. Podczas wojny w Ukrainie 16-latka własnym ciałem zasłoniła brata, przez co sama doznała obrażeń.

12:25

- Dyktatorzy zawsze eskalują żądania, a Zachód wciąż się ugina. Ale tym razem mamy problem: Ukraina nie chce się ugiąć. Ukraina nie należy do Putina, przestańcie traktować ją w ten sposób - napisał w poniedziałek na Twitterze były szachowy mistrz świata Garri Kasparow.

12:19

Prezydent Gitanas Nauseda powiedział, że Litwa przygotowuje się do całkowitego uniezależnienia się od rosyjskich zasobów energetycznych - przekazał w poniedziałek Reuters.

12:11

W Niemczech od początku ataku Rosji na Ukrainę policja zarejestrowała 225 357 uchodźców wojennych z Ukrainy - poinformowało ministerstwo spraw wewnętrznych.

Z reguły na wewnętrznych granicach UE nie ma stałych kontroli granicznych, a Ukraińcy mogą wjeżdżać do kraju bez wizy, tak więc liczba osób, które faktycznie przyjeżdżają do Niemiec jest prawdopodobnie znacznie wyższa.

Liczba podana przez MSW nie dotyczy rejestracji w ośrodkach recepcyjnych ani w urzędach ds. cudzoziemców - informuje w poniedziałek telewizja ARD.

12:07

"Awdijewka i okolice zostały zaatakowane przez rosyjskie samoloty i artylerię. Co najmniej jeden cywil zginął, a dwóch zostało rannych. W wyniku ostrzału uszkodzonych zostało co najmniej 15 budynków. Ostrzał trwa" - napisał na Facebooku Pavlo Kyrylenko, szef Donieckiej Obwodowej Administracji Wojskowej.

12:02

11:48

W Charkowie w wyniku ciągłych rosyjskich ostrzałów zniszczone zostały 972 budynki; z tego 778 to domy mieszkalne - poinformował w poniedziałek mer Charkowa Ihor Terechow.

Urzędnik, którego cytuje agencja Interfax-Ukraina, wskazał, że w mieście utrzymuje się trudna sytuacja, nieprzerwanie trwają ostrzały dzielnic mieszkalnych. Ratownicy pracują przy usuwaniu gruzów.

Potężne zniszczenia w Charkowie / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

11:58

W godzinach porannych rosyjska marynarka wojenna ostrzelała kilka domów w Odessie. Na szczęście nie ma ofiar - przekazał w poniedziałek przedstawiciel administracji wojskowej obwodu odeskiego Serhij Bratczuk.

11:45

11:38

Rosyjscy żołnierze plądrują stację benzynową.

11:34

Caritas Polska zebrał 83 mln zł na pomoc dla Ukrainy - przekazał w poniedziałek dyrektor organizacji ks. dr Marcin Iżycki. Od początku wojny Caritas wysłał około 500 samochodów ciężarowych i busów z darami wartymi 35 mln zł - dodał.



11:31

Egipt wprowadził stałe ceny na chleb. To próba przeciwdziałania wzrostowi cen żywności po inwazji na Ukrainę - poinformował w poniedziałek Reuters. Egipt jest największym importerem zboża na świecie - 60 proc. zapotrzebowania na zboże pochodzi z importu, z czego ponad 80 proc. sprowadzano z Rosji i Ukrainy.

11:29

Kolejny rosyjski czołg przejęty przez ukraińską armię.

11:24

W Kijowie i obwodzie kijowskim godzina policyjna będzie obowiązywać od poniedziałku wieczorem do środy rano - poinformował mer stolicy Witalij Kliczko.

Godzina policyjna zostanie wydłużona i rozpocznie się o godz. 20 (19 w Polsce) w poniedziałek, a zakończy - w środę o godz. 7 rano (6 w Polsce).

11:21

Rzecznik Kremla: W czasie kolejnej tury negocjacji pokojowych z Ukrainą nie będzie zawieszenia broni.

11:16

Dwa razy w tygodniu z Polski do Lwowa przyjeżdżają autobusy, które przywożą personel do szpitala polowego. Robiąc taki kurs, wykorzystujemy całe wolne miejsce w autokarze i przewozimy pomoc humanitarną tutaj do Ukrainy - powiedział w rozmowie z PAP Przemysław Mróz, pracownik biura usług turystycznych z Nowego Sącza.



11:09

"Nie bądźcie sponsorami rosyjskiej machiny wojennej. Ani jednego euro dla okupantów! Zamknijcie dla nich wasze porty, nie dostarczajcie towarów, zrezygnujcie z ich surowców, naciskajcie, żeby Rosja wycofała się z Ukrainy" - zaapelował do władz w Berlinie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

11:06

Zniszczenia w Mariupolu.

11:03

Nowozelandzki rząd zobowiązał się przeznaczyć kolejne 3,45 mln dolarów (5 mln dolarów nowozelandzkich) na pomoc Ukrainie zmagającą się z rosyjską agresją. Pakiet obejmie wsparcie wojskowe, w tym kamizelki kuloodporne, paliwo i racje żywnościowe - podał w poniedziałek portal Radio New Zealand.

10:59

10:56

Służby usuwają skutki rosyjskiego ostrzału rakietowego w Odessie.