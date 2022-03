Większość, bo łącznie 53,2 proc. Polaków, popiera pomysł wysłania do Ukrainy międzynarodowej wojskowej misji stabilizacyjnej pod flagą NATO czy ONZ – wynika z badania United Survey dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Prawie 60 proc. jest także za uczestnictwem w tej inicjatywie polskich żołnierzy.

Badacze zadali respondentom dwa pytania dotyczące wojny w Ukrainie. / Shutterstock

Wojna w Ukrainie trwa już prawie miesiąc. Rosjanie bombardują m.in. największe ukraińskie miasta np. Kijów, Mariupol czy Charków. Ukraińcy z kolei bronią się i kontratakują, skutkiem czego rosyjska armia odnosi duże straty.

W związku z konfliktem wiele krajów nałożyło na Rosję dotkliwe sankcje. Pojawiły się także propozycje wysłania do Ukrainy wojsk innych państw czy organizacji. Własny projekt misji pokojowej w Ukrainie przedstawiła na spotkaniu ministrów obrony państw NATO także Polska.

Badacze z United Survey zapytali Polaków, czy do Ukrainy powinna zostać wysłana międzynarodowa wojskowa misja stabilizacyjna pod flagą NATO, ONZ lub też inną. Okazuje się 32,8 proc. respondentów zdecydowanie popiera takie rozwiązanie. Prawie 20,4 proc. osób udzieliło odpowiedzi "raczej tak".

Najwięcej zwolenników takiej opcji jest wśród wyborców partii rządzącej (57 proc. - zdecydowanie tak, 23 proc. - raczej tak). W przypadku osób deklarujących poparcie dla opozycji liczba respondentów opowiadająca się za wysłaniem międzynarodowej misji do Ukrainy jest znacznie mniejsza:

29 proc. - zdecydowanie tak,

24 proc. - raczej tak.

Co ciekawe, największymi zwolennikami tego rozwiązania są ludzie w wieku 18-29 lat (47 proc. - zdecydowanie tak, 14 proc. - raczej tak), a także 60-69 lat (51 proc. - zdecydowanie tak, 17 proc. raczej tak).

Kto jest na "nie"?

Ponad 12,7 proc. uczestników badania jest zdecydowanie przeciwko wysyłaniu do Ukrainy międzynarodowej misji wojskowej, a 13,3 proc. raczej nie popiera tego pomysłu.

Biorąc pod uwagę preferencje polityczne zaledwie 8 proc. wyborców partii rządzącej raczej nie popiera tego rozwiązania, nikt jednak nie był zdecydowanie przeciwny. Głosy wśród zwolenników opozycji prezentowały się następująco:

16 proc. - zdecydowanie nie,

17 proc. - raczej nie.

Polscy żołnierze pojadą do Ukrainy?

Badacze zapytali także respondentów o to, czy Polska powinna wziąć udział w międzynarodowej misji wojskowej w Ukrainie, jeśli znajdą się państwa chętne do jej utworzenia? Najwięcej uczestników ankiety odpowiedziało na to pytanie zdecydowanie tak - ponad 34,2 proc. 25 proc. udzieliło odpowiedzi "raczej tak".

Wysłanie polskiego wojska do Ukrainy popierają w największym stopniu wyborcy obozu rządzącego (53 proc. - zdecydowanie tak, 22 proc. - raczej tak). Zbliżone preferencje, choć na nieco niższym poziomie, mają również osoby popierające opozycję (40 proc. zdecydowanie tak, 22 proc. raczej tak).

Biorąc pod uwagę płeć uczestników badania za takim rozwiązaniem opowiadają się przede wszystkim mężczyźni (42 proc. zdecydowanie tak, 22 proc. - raczej tak). W przypadku kobiet wyniki prezentują się następująco:

27 proc. - zdecydowanie tak

28 proc. - raczej tak.

Przeciwnicy w mniejszości

Uczestnictwa Polski w wojskowej misji w Ukrainie zdecydowanie nie popiera 16 proc. respondentów. Ponad 15,8 proc. odpowiedziało "raczej nie". Najwięcej przeciwników tego pomysłu jest wśród wyborców opozycji (23 proc. - zdecydowanie nie, 10 proc. raczej nie).

Biorąc pod uwagę wiek respondentów, szczególną uwagę zwraca grupa 70+, w której aż 49 proc. badanych jest zdecydowanie przeciwko uczestniczeniu polskich wojsk w ewentualnej misji w Ukrainie.

Badanie wykonano na grupie 1000 osób, metodą CAWI, czyli ankietą elektroniczną, 18 i 19 marca 2022 roku.