Wojna w Ukrainie toczy się od 26 dni. O poranku doszło do kolejnego ataku na Kijów. Zniszczone zostało centrum handlowe. Zginęło co najmniej 8 osób. W Chersoniu rosyjscy żołnierze otworzyli ogień do pokojowych demonstrantów. Kolejna runda ukraińsko-rosyjskich negocjacji trwała półtorej godziny. Szczegółów tych rozmów nie przedstawiono.

Usuwanie zniszczeń po ostrzale przez wojska rosyjskie w Charkowie / DSNS / PAP Wydarzenia dotyczące 26. dnia wojny w Ukrainie możecie przeczytać także w naszych relacjach. Pierwszą część znajdziecie >>>TUTAJ<< , drugą >>>TUTAJ<<< . Zniszczone centrum handlowe w Kijowie Kolejny atak na Kijów - tak rozpoczął się 26. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W stolicy zginęło co najmniej 8 osób. Doszczętnie zniszczone zostało centrum handlowe Retroville, które prawdopodobnie zostało trafione rakietą Iskander. Jak poinformował burmistrz Kijowa Witalij Kliczko, podczas ataku uszkodzonych zostało kilka budynków mieszkalnych w dzielnicy Podół, w północnej części Kijowa. Zobacz również: Kijów pod ostrzałem, zniszczone domy i centrum handlowe. Dramatyczne nagranie Wyciek amoniaku w zakładach chemicznych w Sumach Nad ranem w zakładach chemicznych na przedmieściach Sum doszło do wycieku amoniaku. Powodem był rosyjski ostrzał. Na szczęście wyciek został opanowany. Rosyjscy żołnierze otworzyli ogień do demonstrantów w Chersoniu Rosyjscy żołnierze otworzyli ogień z broni palnej do pokojowych demonstrantów w Chersoniu. Są doniesienia o co najmniej dwóch osobach rannych - podał w internetowym komunikatorze Telegram ukraiński serwis Sprzeciw Informacyjny, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

> Oprócz ostrej amunicji rosyjscy żołnierze mieli użyć przeciwko demonstrantom również granatów hukowych. Zobacz również: Rosyjscy żołnierze otworzyli ogień do demonstrantów w Chersoniu Kolejna runda ukraińsko-rosyjskich negocjacji Kolejna runda ukraińsko-rosyjskich negocjacji trwała półtorej godziny. Kontynuujemy pracę w formacie grup roboczych - przekazał deputowany do Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy Dawyd Arachamija, cytowany przez portal Ukrainska Prawda.

Dawyd Arachamija, który jest szefem frakcji parlamentarnej rządzącej na Ukrainie partii Sługa Narodu, nie podał szczegółowych informacji na temat przebiegu negocjacji. Dotychczas odbyło się pięć rund negocjacji, przeprowadzanych na terytorium Białorusi w pobliżu granic z Polską i Ukrainą, a także w formacie online. Zobacz również: Kolejna runda negocjacji Ukrainy z Rosją. Rozmowy trwały półtorej godziny USA nie wyślą swoich wojsk do Ukrainy Polska przedstawiła na spotkaniu ministrów obrony państw NATO projekt misji pokojowej na Ukrainie. Ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield w rozmowie ze stacją CNN wykluczyła udział sił amerykańskich w proponowanej przez Polskę misji. Będziemy omawiać polską propozycję w sprawie misji pokojowej na Ukrainie - zapowiedziała z kolei rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki, odnosząc się do zaplanowanego na czwartek szczytu NATO z udziałem prezydenta USA Joe Bidena. Zaznaczyła jednak, że USA nie wyślą własnych wojsk do Ukrainy. Zobacz również: USA wykluczają udział w misji pokojowej NATO na Ukrainie Zełenski odpowiedział na ultimatum Rosji Trzeba wszystkich nas zniszczyć - mówi wprost Wołodymyr Zełenski. Tak ukraiński prezydent odpowiada na rosyjskie żądania oddania Charkowa, Mariupola, czy Kijowa. Wtedy ich ultimatum będzie spełnione - zaznacza. Ukraina nie może wykonać ultimatum Federacji Rosyjskiej. Trzeba wszystkich nas zniszczyć, wtedy ich ultimatum będzie spełnione. Na przykład - oddać Charków, Mariupol czy Kijów. Ani mieszkańcy Charkowa, ani Mariupola, ani Kijowa, ani też ja, prezydent - nie możemy tego zrobić - powiedział Zełenski. Zobacz również: Zełenski odpowiedział na ultimatum Rosji. "Wtedy będzie spełnione" 500 mln euro na zakup broni dla Ukrainy. Jest polityczna zgoda w UE Jest zgoda polityczna w sprawie dodatkowych 500 mln euro na zakupy z unijnego budżetu broni dla Ukrainy - ogłosił szef dyplomacji Unii Europejskiej Josep Borrell. Oznacza to, że Unia przeznacza już 1 mld euro na te zakupy. Chodzi np. o broń przeciwpancerną, przeciwlotniczą i amunicję. Zobacz również: 500 mln euro na zakup broni dla Ukrainy. Jest polityczna zgoda w UE