14:54

Rosyjscy okupanci w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy wydali nowe zarządzenie, na mocy którego osoby opuszczające podbite terytoria przez punkt kontrolny w Wasylówce są zmuszane do tego, by iść 10-15 km pieszo - poinformował w lojalny wobec Kijowa mer Melitopola Iwan Fedorow, cytowany przez agencję Ukrinform.

14:42

Mer okupowanego Melitopola Iwan Fedorow powiadomił, że Rosjanie wysłali na "święta noworoczne" do Rosji ok. 200 dzieci z obwodu zaporoskiego.

Urzędnik, cytowany przez agencję Ukrinform, uważa, że "nie wiadomo, ile to (ten wyjazd) potrwa, kiedy oni przywiozą dzieci z powrotem".

Dzieci są wywożone jakoby na "ferie świąteczne", jednak - zdaniem Fedorowa - może to być ryzykowne. Urzędnik prosił wcześniej rodziców, by nie zgadzali się na takie wyjazdy.

14:31

Papież Franciszek ma "złamane serce" z powodu wojny na Ukrainie - powiedział przebywający w tym kraju papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski.

Jak podkreślił w rozmowie z portalem Vatican News, przekazał papieżowi informacje o swojej misji na Ukrainie.

Kardynał Krajewski, który jest w drodze do Kijowa, podkreślił: Wysłałem Ojcu Świętemu wiadomość głosową, wyjaśniając, co robię, gdzie jestem, co zrobiłem w tych dniach. On natychmiast przysłał mi bardzo długą wiadomość, by dodać mi odwagi, powiedzieć, że ma złamane serce z powodu Ukrainy, że jest blisko i że ta obecność to dużo.

14:25

Organizacje pomocowe, w tym Polski Czerwony Krzyż, w porozumieniu z rządem szykują pakiet pomocowy dla uchodźców Ukrainy, którzy według nowych regulacji będą musieli partycypować w kosztach swojego utrzymania w ośrodkach.

Chodzi jednak nie o wypłatę zapomóg, ale program, który ma wesprzeć proces usamodzielnienia.

14:13

Kreml pokazuje Polskę jako kraj zainteresowany atakiem na sąsiadów - wskazał w rozmowie z Polską Agencją Prasową pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn.

Celem tej kampanii jest - według Żaryna - utrwalanie kłamstw o naszych rzekomych agresywnych planach.

14:01

Według ukraińskich władz, w okupowanym Mariupolu Rosjanie zburzyli całość lub część Teatru Dramatycznego, który zbombardowali w marcu, zabijając setki chroniących się tam ludzi.

Według strony ukraińskiej zniszczenie budynku służy zatarciu śladów zbrodni.

13:39

Holandia przeznaczy w 2023 roku 2,5 mld euro na wsparcie Ukrainy - poinformował rząd premiera Marka Ruttego.

Środki zostaną przeznaczone na pomoc wojskową oraz odbudowę kraju.

13:31

Mimo zagrożeń, które widzimy za naszą wschodnią granicą, my Polacy możemy czuć się bezpiecznie - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z żołnierzami w Biedrusku.

Wskazał, że nasze bezpieczeństwo opiera się na sojuszach i konsekwentnym wzmacnianiu polskiej armii.

12:54

Po tym, jak USA zapowiedziało dostawę systemów Patriot na Ukrainę, niemieccy chadecy zachęcają do tego samego rząd niemiecki. Słowa trzeba potwierdzać czynami - powiedział Martin Huber (CSU), domagając się ponadto wysłania do broniącego się przed rosyjskim atakiem kraju czołgów bojowych - informuje portal NTV.

12:53

W ostatnich dniach Rosja przekazała Białorusi kolejną partię przeciwlotniczych systemów rakietowych Tor-M2 - poinformował na Telegramie niezależny kanał Biełaruski Hajun za resortem obrony w Mińsku. Oznacza to, że białoruskie wojska dysponują już dwoma dywizjonami tego uzbrojenia.

12:35

W programie zajęć w Rosji w roku szkolnym 2023/24 znajdą m.in. propagandowe lekcje na temat Ukrainy i inwazji Kremla na ten kraj, a także m.in. nauka strzelania z automatu kałasznikowa i rzucania granatem - powiadomił niezależny rosyjski portal Mediazona.

12:09

Grupa Wagnera, nazywana prywatną armią Putina, chce rozpocząć rekrutację kobiet. Wagnerowcy mają wyszukiwać więźniarki, chętne opuścić zakład karny w zamian za wysłanie na wojnę w Ukrainie. Szef grupy mówi, że miałyby służyć na froncie jako sanitariuszki, sabotażystki i snajperki.

11:40

Rosyjscy okupanci planują przymusową "ewakuację" mieszkańców podbitych terenów w obwodach zaporoskim i chersońskim na południu Ukrainy; wróg chce zmusić do opuszczenia swoich domów cywilów z miejscowości Wasylówka, Kachowka i Nowa Kachowka - ostrzegł rządowy ukraiński portal Centrum Narodowego Sprzeciwu.

W celu stworzenia pretekstu do "ewakuacji" Rosjanie przerywają działalność instytucji społecznych i wzmagają ostrzał, aby życie miejscowej ludności stało się nie do zniesienia. Potem zapowiadana jest najpierw dobrowolna, a następnie przymusowa "ewakuacja" - czytamy w komunikacie Centrum.

11:39

W ciągu minionej doby w wyniku rosyjskich ostrzałów zginęło pięcioro mieszkańców Ukrainy, a 18 zostało rannych - poinformował na Telegramie Kyryło Tymoszenko, wiceszef biura (kancelarii) prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.



11:38

Władze Rosji próbują wykorzystać negocjacje o strefie bezpieczeństwa wokół okupowanej Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, by zmusić MAEA do zaakceptowania rosyjskiej kontroli nad obiektem i de facto uznania aneksji obwodu zaporoskiego - oceniają analitycy Instytutu Badań nad Wojną (ISW).



10:42

Ukraińskie wojska wyparły wojska rosyjskie kilka kilometrów na południe od Bachmutu, wróg nie zdołał się tam przebić do żadnej dzielnicy mieszkaniowej - donoszą analitycy wojskowi, m.in. niemiecki dziennikarz Julian Roepcke. O porażce agresora informowały też w czwartek i piątek ukraiński sztab generalny oraz rosyjskie propagandowe kanały na Telegramie.

10:16

Rosjanka, która namawiała swojego męża do gwałcenia Ukrainek, została umieszczona przez Ukrainę na międzynarodowej liście osób poszukiwanych. W kwietniu Służba Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowała szokującą rozmowę rosyjskiego małżeństwa. Dziennikarzom udało się zidentyfikować małżeństwo.

10:14

Dziennikarze "New York Times" powracają do tego, co dokładnie wydarzyło się na "drodze śmierci" w Buczy. Tak nazywana jest przez samych Ukraińców ulica Jabłońska w tym mieście pod Kijowem. To na niej po opuszczeniu Buczy przez rosyjskich żołnierzy znaleziono ciała kilkudziesięciu cywilów. Sprawcy tej masakry działali celowo i świadomie, w ramach operacji zabezpieczania drogi na Kijów - pisze NYT. Bezwzględni oprawcy bez skrupułów okradali zabitych z telefonów komórkowych, z których następnie dzwonili do swoich bliskich. Prezydent Rosji Władimir Putin od 8 miesięcy zaprzecza, że to rosyjscy żołnierze są odpowiedzialni za masakrę cywilów.

09:26

Wołodymyr Zełenski poinformował, że wrócił do swojego biura w Kijowie.

08:42

Noc minęła spokojnie, nie mieliśmy żadnych alarmów, nie wyły syreny. Ale życie tu jest życiem w dużej niepewności, nigdy nie wiesz, co cię spotka za kilka godzin. Czy nie zawyją syreny lub - co najgorsze - czy nie uderzą rakiety - mówi w Porannej rozmowie w RMF FM przebywający w Kijowie dominikanin, o. Jarosław Krawiec, wikariusz Wikariatu Ukrainy.

08:37

Putin i Kreml konsekwentnie kontynuują narrację, podważającą suwerenność Ukrainy i oskarżającą ją o "przeciąganie wojny", dążąc do rozmów z Zachodem z pominięciem Kijowa - pisze w najnowszym raporcie Instytut Badań nad Wojną (ISW).

Według ISW retoryka ostatnich wystąpień Putina potwierdza, że odmawia on traktowania prezydenta Ukrainy jako równego i suwerennego rozmówcy, co "wskazuje, że Putin nie jest zainteresowany poważnymi negocjacjami z Ukrainą".

W kremlowskiej narracji Ukraina jest przedstawiana jako niesamodzielne państwo, które znajduje się pod wpływem USA i Zachodu.





08:07

Atak na Chersoń.