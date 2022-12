Sprzedaż broni przez Koreę Północną Rosji "nigdy nie miała miejsca" - podało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Korei Płn. Zaprzeczyło ono doniesieniom medialnym dotyczącym dostawa broni dla Grupy Wagnera.

Kim Dzong Un / Shutterstock

Informację o tym, że Korea Północna miała nie sprzedawać broni Rosji podała północnokoreańska agencja prasowa KCNA.

O dostawach rakiet z Korei Północnej dla Grupy Wagnera, rosyjskiej prywatnej firmy wojskowej związanej z Kremlem, mówił w czwartek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby.

Z powodu nałożonych przez nas sankcji i kontroli eksportu, Grupa Wagnera szuka na całym świecie dostawców, by wesprzeć swoje operacje wojskowe w Ukrainie. Dziś możemy potwierdzić, że Korea Północna sfinalizowała pierwsze dostawy broni dla Grupy Wagnera, która zapłaciła za ten sprzęt - powiedział Kirby podczas wirtualnej konferencji prasowej. Informację jako pierwsza podała agencja Reutera.

Kirby dodał, w skład listopadowych dostaw weszły m.in. rakiety. Mimo publicznych zaprzeczeń, reżim w Pjongjangu planuje dalsze wsparcie dla Rosji.

Amerykanie oceniają jednak, że ilość sprzętu dostarczonego przez Koreę Północną nie zmieni dynamiki pola walki w Ukrainie.

Działania Korei Północnej potępił James Cleverly. Wielka Brytania wspiera ocenę USA, że Korea Północna zakończyła dostawę broni do Rosji na użytek Grupy Wagnera, która zapłaciła za ten sprzęt i ma tysiące żołnierzy na Ukrainie. Jest to wyraźne naruszenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Fakt, że prezydent (Władimir) Putin zwraca się o pomoc do Korei Północnej jest oznaką desperacji i izolacji Rosji. Będziemy współpracować z naszymi partnerami, aby zapewnić, że Korea Północna zapłaci wysoką cenę za wspieranie nielegalnej wojny Rosji na Ukrainie - napisał brytyjski minister spraw zagranicznych.