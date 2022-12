"Noc minęła spokojnie, nie mieliśmy żadnych alarmów, nie wyły syreny. Ale życie tu jest życiem w dużej niepewności, nigdy nie wiesz, co cię spotka za kilka godzin. Czy nie zawyją syreny lub - co najgorsze - czy nie uderzą rakiety" - mówi w Porannej rozmowie w RMF FM przebywający w Kijowie dominikanin, o. Jarosław Krawiec, wikariusz Wikariatu Ukrainy.

O. Jarosław Krawiec / Marcin Obara / PAP

Czy wizyta prezydenta Ukrainy w Waszyngtonie dodała Ukraińcom otuchy przed świętami? "Myślę, że najgorszą rzeczą w czasie wojny jest pozostać osamotnionym - i to zarówno w takim wymiarze bardzo ludzkim, jak i polityczne. Dlatego myślę, że ta wizyta Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych jest dla nas w Ukrainie bardzo wzmacniającym sygnałem, że świat zachodni - zwłaszcza Ameryka - jest z nami" - odpowiada gość Roberta Mazurka.



Jak świętować Boże Narodzenie, gdy w Ukrainie toczy się wojna - giną ludzie, brakuje tam światła, wody, gazu?



"To jest coś bardzo dramatycznego. (...) Tridno mówić o wesołości, w sensie imprezowania czy szaleństw. Niektórzy merowie ukraińskich miast powiedzieli: to nie jest czas, świętujmy duchowo, ale na choniki przyjdzie czas po zwycięstwie. Natomiast słyszałem też głosy żołnierzy walczących na froncie, którzy mówili: Nie odbierajcie naszym rodzinom świątecznej atmosfery. Dlatego np. w Kijowie postawiono choinkę. Ja tam wczoraj przechodziłem. Sporo ludzi się tam gromadzi, są dzieciaki, są rodziny, które robią zdjęcia. Choinka jest mniejsza, nie ma jarmarku - jak to było w poprzednich latach - ale jednak jest. I ja osobiście uważam, że dobrze, że jest. Nie można okradać Ukraińców z tej świątecznej atmosfery - i tak to Rosjanie już robią, w bardzo brutalny sposób" - podkreśla o. Jarosław Krawiec.



"Na wieczerzy wigilijnej w Fastowie (znajduje się tam dom dla uchodźców - przyp. red.) będzie grubo ponad setka osób: bo to jest kilkadziesiąt uchodźców, rodzin, które przyjechały i są już z nami przez kilka miesięcy. Oni głównie przyjechali ze wschodnich rejonów, ponieważ ich domy już zostały zniszczone. Ale są też wolontariusze, są miejscowi ludzie. Mam nadzieję, że troszkę tej świątecznej atmosfery będzie. A z drugiej strony: to będą święta dużo bardziej ciche i smutne".