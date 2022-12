Wizyta prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Waszyngtonie, posiedzenie kolegium wojskowych w Moskwie z udziałem Władimira Putina i krwawe walki w Donbasie w okolicach Bachmutu. To najczęściej omawiane w mijającym tygodniu za naszą wschodnią granicą tematy, dotyczące toczącej się w kraju naszych sąsiadów wojny. Jak mogą wyglądać najbliższe miesiące?

Rzut na mapę: Jaka będzie odpowiedź Kremla na dozbrojenie Ukrainy przez USA?

Kreml zapowiada odpowiedź na dozbrojenie Ukrainy przez USA. Armia Putina przemieszcza kolejne zapasy sprzętu wojskowego na Białoruś. Czy to oznacza szykowanie kolejnego natarcia na Ukrainę od północy? Z takimi pytaniami, z wielką niepewnością, często w ciemności i chłodzie - Ukraińcy rozpoczęli też przygotowania do świąt. Obchodzą je później niż my, ale ich atmosfera to dla wielu namiastka normalności i nadzieja na to, że spokój wróci do ich ojczyzny.

O tym wszystkim rozmawiamy w najnowszym odcinku Rzutu na mapę. Gościem Mateusza Chłystuna jest dr Anna Ursulenko, ukrainistka z Uniwersytetu Wrocławskiego.

