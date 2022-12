W kwietniu ukraińskie służby bezpieczeństwa opublikowały nagranie audio rozmowy kobiety z mężczyzną. Jak ustaliło kilka dni później Radio Swoboda, to rosyjskie małżeństwo Roman Bykowski i Olga Bykowska.

Na 30-sekundowym nagraniu słychać, jak kobieta zezwala swojemu mężowi, by gwałcił Ukrainki. Informuje go jedynie, że nie chce, by jej o tym opowiadał. I zastrzega, że ma używać prezerwatyw.

"Tak, rób to tam" - mówi kobieta, którą zidentyfikowano jako Olgę Bykowską. "Ukrainki. Gwałć je. Tak. Tylko mi nic nie mów" - dodaje, cicho się śmiejąc. "Czyli mam gwałcić, tylko nic ci nie mówić?" - dopytuje Roman Bykowski. "Tak, żebym nic nie wiedziała" - potwierdza kobieta. "Naprawdę mogę?" - upewnia się jej mąż. “Tak, pozwalam ci" - chichocze żona. "Tylko się zabezpieczaj" - dodaje. "Ok" - odpowiada mąż.

Twierdziła, że najważniejsza jest dla niej rodzina

Po opublikowaniu tego nagrania dziennikarzom Radia Swoboda udało się ustalić numery telefonów, z których prowadzona była rozmowa. Należały do 27-letniego Romana Bukowskiego i jego żony Olgi Bukowskiej. Para pochodzi z Orelu, po aneksji Krymu przez Rosję przeniosła się jednak na półwysep. W mediach społecznościowych para pokazywała się na zdjęciach z 4-letnim dzieckiem.

Dziennikarzom udało się nagrać krótką rozmowę z mężczyzną. Zaprzeczył, że to on mówi na nagraniu opublikowanym przez SBU. Porównanie głosu z obu rozmów wskazuje jednak, że należą do tej samej osoby.

Olga Bykowska też odebrała telefon od dziennikarzy i potwierdziła, że jej mąż jest w Sewastopolu i tam jest leczony z obrażeń. Potem jednak wyłączyła swoją komórkę. Zlikwidowała też konta w mediach społecznościowych. Wcześniej pisała na nich, że najważniejsza jest dla niej rodzina.