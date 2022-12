Dziennikarze "New York Times" powracają do tego, co dokładnie wydarzyło się na "drodze śmierci" w Buczy. Tak nazywana jest przez samych Ukraińców ulica Jabłońska w tym mieście pod Kijowem. To na niej po opuszczeniu Buczy przez rosyjskich żołnierzy znaleziono ciała kilkudziesięciu cywilów. Sprawcy tej masakry działali celowo i świadomie, w ramach operacji zabezpieczania drogi na Kijów – pisze NYT. Bezwzględni oprawcy bez skrupułów okradali zabitych z telefonów komórkowych, z których następnie dzwonili do swoich bliskich. Prezydent Rosji Władimir Putin od 8 miesięcy zaprzecza, że to rosyjscy żołnierze są odpowiedzialni za masakrę cywilów.

Jedna z setek ofiar masakry w Buczy / ROMAN PILIPEY / PAP/EPA Zobacz również: Torturowali mieszkańców Buczy. Opublikowano zdjęcia i nazwiska rosyjskich sprawców

Zdjęcia satelitarne dowodem na zbrodnie w Buczy. "Ciała na ulicach leżały co najmniej od 11 marca" Bucza była okupowana przez wojska rosyjskie 33 dni. Dowody na zdjęciach i nagraniach o tym, co tam się wydarzyło, obiegły świat 1 kwietnia po wycofaniu się rosyjskich oddziałów z tego ukraińskiego miasta. Znaleziono 458 ciał cywilów, w tym 9 dzieci. 50 Ukraińców zginęło w trakcie jednej tylko egzekucji. Kiedy ukraińskie oddziały wkraczały do miasta, niektóre ciała wciąż leżały na ulicach, porzucone, by zgniły, inne pochowano w zbiorowych mogiłach. Ofiary miały związane na plecach ręce i rany po strzałach oddanych z bliskiej odległości. Inne były zmasakrowane i nadpalone. Odkryto piwnice, w których Rosjanie urządzili katownie. Śledczy zebrali też zeznania dziewcząt, nawet 14-letnichch, które został zgwałcone przez rosyjskich oprawców. Kijów oficjalnie powiadomił o masakrze Międzynarodowy Trybunał Karny. Kreml do dziś zaprzecza, by rosyjscy żołnierze mordowali cywilów w Buczy, a publikowane zdjęcia i filmy nazywa prowokacją. Już na początku kwietnia "New York Times" podał na podstawie analizy zdjęć satelitarnych, że ciała cywilów na ulicach Buczy leżały co najmniej od 11 marca. W tym czasie miasto było pod rosyjską okupacją. Na jednym ze zdjęć widać 11 ciał, leżących na ulicy Jabłońskiej. To ta ulica została nazwana "drogą śmierci". Teraz NYT do niej powraca i przedstawia efekty swojego kolejnego dochodzenia na temat tego, co na niej się wydarzyło. Podczas masakry na ulicy Jabłońskiej zginęło w sumie kilkadziesiąt osób. Cywile nie byli przypadkowymi ofiarami wymiany ognia między rosyjskimi i ukraińskimi oddziałami. Śledztwo "New York Time" pokazuje, że zostali zabici celowo. Dziennikarze piszą, że masakry cywilów w Buczy dokonali żołnierze 234 regimentu rosyjskiej armii. "New York Times" podkreśla, że działali świadomie i systematycznie - celem było zabezpieczenie trasy na Kijów. Rosyjscy żołnierze przesłuchiwali i stracili bezbronnych cywilów, wszystkich, którzy stanęli im na drodze. Nawet rodziny z dziećmi, które przed nimi uciekały. Dowodem są zdjęcia i filmy, przechwycone rozmowy telefoniczne i przez radio, a także - jak to określa NYT - "cyfrowe odciski palców". Rosjanie okradali swoje ofiary z telefonów komórkowych, rozbili im zdjęcia, a potem nawet dzwonili z tych samych aparatów do swoich domów, do swoich żon i dzieci. Robili to zaledwie kilka godzin po tym, jak strzelili właścicielowi telefonu w głowę. Analiza połączeń z Buczy z numerami telefonów w Rosji nie sprawiła śledczym żadnego problemu. Ponadto w Buczy znaleziono części garderoby oraz oprzyrządowania, na których były emblematy 234 regimentu, w skład którego wchodzą jedni z najlepiej wyszkolonych żołnierzy rosyjskiej armii. Ostrzegamy, że materiał filmowy, opublikowany przez "New York Time" jest brutalny. Ma ograniczenia wiekowe. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Wideo youtube Zobacz również: "WSJ": Ukraina przedstawi swoją propozycję pokojową pod koniec lutego

O. Jarosław Krawiec: Trudno mówić o wesołości. Ale nie można Ukraińców okradać ze świątecznej atmosfery

Politico: Ukraińscy żołnierze mogą być szkoleni w USA [RELACJA]

Korea Północna zaprzecza, że sprzedała broń Grupie Wagnera