22-letnia Anastazja Tokariewa, córka rosyjskiego generała Aleksandra Tokariewa, bez większych przeszkód otrzymała wizę i swobodnie podróżuje po krajach Unii Europejskiej - ujawnił portal Nexta. Na swoim blogu dziewczyna pisze m.in., że rosyjska armia "odpiera nazizm". Jej ojciec widnieje na ukraińskiej "liście oprawców".

Anastazja Tokariewa, córka rosyjskiego generała Aleksandra Tokariewa, fot. NEXTA

Córka rosyjskiego generała Aleksandra Tokariewa bez problemu otrzymała wizę Schengen i podróżowała po Francji, Włoszech i Austrii, mimo że jej ojciec brał udział w inwazji na Ukrainę.

Anastazja Tokariewa chwaliła się w mediach społecznościowych luksusowymi wyjazdami, kosztującymi nawet milion rubli, jednocześnie publikując treści wspierające rosyjską propagandę o "odpieraniu nazizmu".

Po nagłośnieniu sprawy przez Nextę młoda Rosjanka usunęła swój kanał i zniknęła z Instagrama.

Od początku wojny w Ukrainie Kreml prowadzi intensywną kampanię propagandową, przedstawiając Zachód jako moralnie "zgniły", zagrażający tradycyjnym wartościom i wrogi wobec Rosji. Jednocześnie rosyjskie władze oskarżają państwa europejskie o podważanie norm społecznych oraz narzucanie "pseudo-wartości".

Jak zauważa białoruska niezależna agencja Nexta, te narracje stoją jednak w sprzeczności z zachowaniem niektórych przedstawicieli rosyjskich elit, których najbliżsi korzystają z dobrodziejstw życia na Zachodzie - w tym swobodnego podróżowania po krajach UE.

Według informacji opublikowanych przez Nextę, Anastazja Tokariewa publikowała na Instagramie wpisy i relacje z licznych zagranicznych podróży. W czasie trwającej wojny odwiedziła m.in. Francję, Włochy i Austrię, prowadząc jednocześnie travel-bloga.

Rosjanka pisała, że uzyskała wizę dzięki temu, że europejskie gospodarki "osłabły". W swoich wpisach przyznawała, że wyjazdy z koleżanką i psem potrafią kosztować nawet milion rubli.

Jednocześnie na jej profilu nie brakowało treści wspierających rosyjską propagandę wojenną. Tokariewa miała dzielić się komentarzami o "odpieraniu nazizmu" przez rosyjską armię - narracją powielaną przez Kreml od początku agresji na Ukrainę.