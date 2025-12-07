Ponad dwie godziny trwała rozmowa prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z amerykańskimi wysłannikami Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem - podał portal Axios. Dyskusja dotyczyła porozumienia pokojowego, w szczególności kwestii ukraińskiego terytorium i gwarancji bezpieczeństwa.

Wołodymyr Zełenski / Rex Features / East News

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał w sobotę z amerykańskimi wysłannikami Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem.

Dyskusja dotyczyła porozumienia pokojowego, w szczególności kwestii ukraińskiego terytorium i gwarancji bezpieczeństwa.

Negocjacje dotyczące kwestii terytorialnych są trudne - Rosja żąda wycofania ukraińskich sił z części Donbasu, a USA próbują znaleźć kompromis; osiągnięto jednak postęp w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Jak przekazał portal Axios, powołując się na dwa źródła, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadził w sobotę dwugodzinną rozmowę z wysłannikami USA Steve’em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Dyskusja odbyła się na koniec trzydniowych negocjacji między delegacjami USA i Ukrainy w Miami na Florydzie na temat planu pokojowego prezydenta Donalda Trumpa.

Jedno ze źródeł przekazało dziennikarzom Axiosa, że Witkoff i Kushner, którzy we wtorek spotkali się w Moskwie z Władimirem Putinem, zebrali opinie obu stron - Rosji i Ukrainy - i naciskali na przywódców obu krajów, by poczynili ustępstwa konieczne do zawarcia porozumienia.

Trudna dyskusja na temat ukraińskiego terytorium

Rozmówca Axiosa utrzymuje, że dyskusja na temat ukraińskiego terytorium była trudna. Rosja nadal domaga się, by Ukraina wycofała swoje siły z części Donbasu, które są pod jej kontrolą. USA próbują opracować nowe pomysły, by zbliżyć stanowiska stron w tej kwestii - powiadomiło drugie źródło.

Portal napisał też, powołując się na źródło, że strony poczyniły znaczący postęp w sprawie gwarancji bezpieczeństwa USA dla Ukrainy i zbliżyły się do zawarcia porozumienia. Potrzeba jednak jeszcze więcej pracy, by zapewnić, że obie strony interpretują w podobny sposób projekt gwarancji bezpieczeństwa.

Główne sprawy stanowiące wyzwanie dotyczą kwestii terytorialnych i gwarancji bezpieczeństwa. Staramy się zapewnić, by uzgodnione rozwiązania były realistyczne, sprawiedliwe i możliwe do utrzymania - powiedziała Axiosowi ambasador Ukrainy w USA Olha Stefaniszyna.

Przed nami dalsze rozmowy

Sam prezydent Ukrainy powiadomił wcześniej w sobotę, że przeprowadził rozmowę telefoniczną ze Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem na temat kluczowych kwestii dotyczących zakończenia rozlewu krwi i zapobieżenia kolejnej zbrojnej agresji Rosji.

Szef państwa ukraińskiego poinformował, że oczekuje szczegółowego sprawozdania od sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustema Umierowa oraz szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych generała Andrija Hnatowa, którzy rozmawiali na Florydzie z amerykańskimi negocjatorami.

Członkowie ukraińskiej delegacji mają wrócić z Miami do Europy i poinformować Wołodymyra Zełenskiego w poniedziałek w Londynie o amerykańskich propozycjach. Musimy wziąć wszystkie projekty i zrobić burzę mózgów - powiedział Axiosowi przedstawiciel ukraińskich władz.

Dalsze rozmowy i spotkania z Witkoffem i Kushnerem mają się odbyć w drugiej połowie tygodnia. Negocjacje będą kontynuowane, a spotkania osobiste są kluczowe - podkreśliła Stefaniszyna.