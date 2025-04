"Wojna w Ukrainie to wojna Bidena, nie moja" - napisał Donald Trump. "Biden i Zełenski wykonali absolutnie okropną robotę, pozwalając, by doszło do tej farsy" - dodał prezydent USA. Wypowiedź pada w momencie, gdy rozmowy pokojowe z Rosją utknęły w impasie, a Moskwa od tygodni odrzuca propozycję Trumpa dotyczącą zawieszenia broni.