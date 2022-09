Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski dziękuje odchodzącemu premierowi Wielkiej Brytanii Borisowi Johnsonowi za wielkie wsparcie dla walczącej Ukrainy. Na Litwę przybyli pierwsi żołnierze brygady wojsk niemieckich, która ma być rozmieszczona w tym kraju w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Wiceprezydent USA Kamala Harris w rozmowie z premierem Mateuszem Morawieckim doceniła hojną pomoc Polski dla ukraińskich uchodźców. Poniedziałek to 194. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje znajdziecie w naszej relacji.

Zniszczenia w Charkowie po rosyjskich atakach rakietowych / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

05:50

Clemens Fuest, szef monachijskiego instytut badań ekonomicznych (Ifo), w rozmowie z niemieckim dziennikiem "Frankfurter Allgemeine Zeitung", przewiduje ostre spowolnienie gospodarcze.

Po zapowiedzi Rosji, że do odwołania nie wyśle więcej gazu rurociągiem Nord Stream 1, szef think tanku sądzi, że Niemcy muszą przygotować się na silne wyhamowanie gospodarki. "To naprawdę ponury scenariusz, recesji trudno uniknąć" - powiedział Fuest w niedzielę portalowi niemieckiego dziennika.

Jak przypomina "FAZ", w piątek wieczorem rosyjski koncern gazowy Gazprom poinformował o odkryciu wycieku ropy podczas prac konserwacyjnych, i w związku z czym, według komunikatu firmy, bezpieczna praca turbiny gazowej nie jest już gwarantowana. Do czasu jego naprawy dostawy będą całkowicie wstrzymane - tłumaczą przedstawiciele spółki, która w ostatnich miesiącach sukcesywnie ograniczała dostawy.

05:40

Współpraca z premierem Wielkiej Brytanii układała się tak dobrze, że zainspirowani jego profilem na Instagramie @borisjohnsonuk żartobliwie przerobiliśmy jego nazwisko na ukraińsko brzmiące "Boris Johnsoniuk" - ujawnił w niedzielę ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

Zełenski wspomniał o tym w artykule opublikowanym na łamach gazety "Mail on Sunday", w którym podziękował Wielkiej Brytanii, a w szczególności ustępującemu premierowi Borisowi Johnsonowi, za wsparcie udzielane Ukrainie w obliczu rosyjskiej napaści.

"Na każdym spotkaniu i rozmowie między nami Boris miał jedno bardzo dobre pytanie: Co jeszcze? Co jeszcze jest wam potrzebne? To stało się naszym hasłem przewodnim, gwarantującym skuteczny postęp. Proszę mi wierzyć, że niewielu polityków jest gotowych do takiego działania. Od tego czasu wsparcie polityczne ze strony rządu brytyjskiego jest niezachwiane" - napisał Zełenski.

05:20

Biały Dom wydał w niedzielę oświadczenie po rozmowie telefonicznej wiceprezydent Kamali Harris z premierem Mateuszem Morawieckim. Doceniła ona hojną pomoc Polski ukraińskim uchodźcom, a także podkreśliła mocne więzi Ameryki z Polską.

"Wiceprezydent doceniła hojność i przywództwo Polski w przyjmowaniu milionów ukraińskich uchodźców i udzielaniu im niezbędnej pomocy humanitarnej, a także udzielaniu niezbędnej pomocy w zakresie bezpieczeństwa, aby pomóc narodowi ukraińskiemu w obronie jego demokracji przed nieustającą agresją Rosji" - głosi oświadczenie Białego Domu.

Dokument podkreśla też, że Harris potwierdziła nieprzemijająco silne stosunki amerykańsko-polskie oraz wysiłki na rzecz wzmocnienia wspólnego bezpieczeństwa, w tym stałe stacjonowanie w Poznaniu stanowiska dowodzenia V Korpusu Armii USA. Prezydent Biden ogłosił niedawno, że jest to pierwsze stałe miejsce stacjonowania sił amerykańskich na wschodniej flance NATO.

"Wiceprezydent omówiła również możliwości wzmocnienia dwustronnej współpracy w zakresie produkcji energii jądrowej w Polsce dla celów cywilnych, co zwiększyłoby bezpieczeństwo energetyczne Europy, wsparło globalne rozwiązania klimatyczne i stworzyło tysiące miejsc pracy związanych z czystą energią zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych" - wyszczególnia oświadczenie Białego Domu.

05:00

Na Litwę w niedzielę przybyli pierwsi żołnierze brygady wojsk niemieckich, która ma być rozmieszczona w tym kraju w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Promem z Kilonii do Kłajpedy przypłynęło około 100 żołnierzy i około 60 jednostek transportu wojskowego 41 Brygady Grenadierów Pancernych.

"Wyzwania w zakresie bezpieczeństwa wyraźnie wzrosły po ataku Rosji na Ukrainę, który zagroził prawu międzynarodowemu" - oświadczył generał Christian Nawrat, dowódca 41 Brygady Grenadierów Pancernych. Podkreślił, że: "zobowiązania NATO zostały zwiększone, a my również poczyniliśmy pewne wysiłki na rzecz bezpieczeństwa wschodniej flanki".