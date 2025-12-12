Dlaczego 79-letni prezydent Donald Trump ma dłoń oklejoną plastrami? Biały Dom przekonuje, że to skutek uboczny setek uścisków dłoni i zażywania aspiryny.

  • Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl.

Zobacz również:

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt powiedziała w czwartek, że na ręce prezydenta Donalda Trumpa można zauważyć plastry, bo ze względu na częste uściski dłoni pojawiają się na niej siniaki. Wynikać ma to też z zażywania przez niego aspiryny.

Prezydent dosłownie ciągle ściska dłonie. Gabinet Owalny jest jak Grand Central Terminal (dworzec w Nowym Jorku - przyp. red.). Spotyka się każdego dnia z większą liczbą osób, niż możecie sobie wyobrazić - oświadczyła rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt na briefingu.

Dodała, że prezydent przyjmuje też codziennie aspirynę w ramach standardowej profilaktyki sercowo-naczyniowej, co może mieć wpływ na widoczne siniaki.

Jaki jest stan zdrowia Donalda Trumpa?

Zdrowie Trumpa od dawna jest w centrum zainteresowania opinii publicznej. W październiku prezydent USA przeszedł szczegółowe badania, w tym rezonans magnetyczny. Jego lekarz Sean Barbabella zapewniał wówczas, że serce polityka jest o około 14 lat młodsze od jego wieku chronologicznego, a sam 79-letni Trump cieszy się "wyjątkowo dobrym zdrowiem".

Jako najstarszy prezydent wybrany w historii Stanów Zjednoczonych Trump stanowczo broni swojej dobrej formy, zestawiając ją ze zdrowiem swojego poprzednika Joe Bidena, który pod koniec kadencji tracił już zdolności konieczne do sprawowania urzędu.

We wtorek wieczorem Trump opublikował na swojej platformie Truth Social obszerny wpis, w którym bronił swojej kondycji, określając prowadzone przez media śledztwa dotyczące jego zdrowia jako "zdradę stanu, a może nawet zdradę narodową".