Dlaczego 79-letni prezydent Donald Trump ma dłoń oklejoną plastrami? Biały Dom przekonuje, że to skutek uboczny setek uścisków dłoni i zażywania aspiryny.

Donald Trump z siniakami na dłoniach / Pool / East News

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt powiedziała w czwartek, że na ręce prezydenta Donalda Trumpa można zauważyć plastry, bo ze względu na częste uściski dłoni pojawiają się na niej siniaki. Wynikać ma to też z zażywania przez niego aspiryny.

Prezydent dosłownie ciągle ściska dłonie. Gabinet Owalny jest jak Grand Central Terminal (dworzec w Nowym Jorku - przyp. red.). Spotyka się każdego dnia z większą liczbą osób, niż możecie sobie wyobrazić - oświadczyła rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt na briefingu.

Dodała, że prezydent przyjmuje też codziennie aspirynę w ramach standardowej profilaktyki sercowo-naczyniowej, co może mieć wpływ na widoczne siniaki.