To była kolejna niespokojna noc w Ukrainie. Jak przekazała Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS), w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na miasto Bałaklija w obwodzie charkowskim zginęły trzy osoby, a 13 zostało rannych. Zaatakowana została też wieś Wielki Burluk w powiecie kupiańskim. Tam zginęła jedna osoba.

W wyniku ataku rakietowego na miasto Bałaklija zginęły trzy osoby, a 13 zostało rannych / ДСНС України / Facebook

W nocy Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na miasto Bałaklija w obwodzie charkowskim w Ukrainie. Jak przekazała DSNS, w wyniku ataku zginęły trzy osoby, a 13 zostało rannych. Wśród poszkodowanych jest 4 dzieci.

Rakiety spadły na dzielnicę mieszkalną. Jeden budynek spłonął, dwa zostały uszkodzone.

Podobnie wyglądała sytuacja we wsi Wielki Burluk w obwodzie charkowskim. W kilku budynkach wybuchły pożary. Jeden mężczyzna zginął.

Zaatakowany został także obwód odeski. Jedna osoba została ranna. W wyniku uderzeń wybuchły pożary w obiektach infrastruktury energetycznej i portowej.

Celem ataku były m.in. obiekty największej ukraińskiej prywatnej firmy energetycznej - DTEK. W wyniku tego uderzenia prądu nie ma ponad 30 tys. odbiorców.