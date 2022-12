"Ukraińcom zajęłoby to 9 miesięcy"

We wtorek w rozmowie "7 pytań o 7:07" w Radiu RMF24 gen. Mieczysław Bieniek skomentował propozycję polskiego rządu , żeby oferowane nam przez niemiecki rząd wyrzutnie rakiet Patriot trafiły na Ukrainę, a nie do Polski.

One stanowią część zintegrowanego systemu OPL państw NATO. Bardzo łatwo się zintegrują, jeśli mamy wyszkolone załogi i postawimy je na terenie Polski, Hiszpanii i Słowacji. Ukraińcom zajęłoby to 9 miesięcy bardzo intensywnych szkoleń. I one pokrywałyby tylko sektorowo ochronę miast lub zgrupowanie wojsk - powiedział gen. Bieniek.