Przerwa, która ma zmusić Zełenskiego do ustępstw

Dyrektor CIA John Ratcliffe i doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Mike Walz potwierdzili przerwę we wsparciu wywiadowczym, ale obaj zasugerowali, że przerwa ta może być krótkotrwała, jeśli Ukraina szybko powróci do stołu negocjacyjnego.

Wysoki rangą urzędnik administracji Trumpa powiedział "Wall Street Jorunal", że "pierwotny plan zakładał zawieszenie wymiany informacji wojskowych i wywiadowczych na tydzień lub dwa, aby wywrzeć presję na Zełenskiego".

Jak twierdzą przedstawiciele ukraińskiego rządu, przerwa w dostawie informacji wywiadowczych jest dużym utrudnieniem w prowadzeniu działań wojskowych, ale niekoniecznie musi mieć znaczenie krytyczne. Kijów prowadzi już rozmowy na temat wykorzystania alternatywnych źródeł zdjęć satelitarnych, należących do europejskich partnerów.

Co brak informacji wywiadowczej oznacza dla Ukrainy?

Rozdźwięk między administracją Waszyngtonu i Kijowem prowadzi jednak również do unieruchomienia bezpośredniej współpracy CIA z ukraińskim wywiadem. Personel CIA został wysłany do tajnych baz w Ukrainie, gdzie miał analizować listy potencjalnych celów rosyjskich, atakowanych przez siły Ukrainy.

Szczegóły dotyczące skali zawieszonego wsparcia wywiadowczego pozostają tajemnicą. Zdaniem Instytutu Badań nad Wojną decyzja została podjęta na życzenie Kremla, który wielokrotnie powtarzał, że warunkiem rozpoczęcia rozmów pokojowych jest wstrzymanie wszelkiej zagranicznej pomocy wojskowej i wywiadowczej dla Kijowa. ISW ocenia, że zawieszenie takiej pomocy wywiadowczej zaszkodzi zdolności Ukrainy do obrony przed trwającymi atakami Rosji na cele wojskowe i cywilne.

Niezdolność Ukrainy do przeprowadzania ataków ATACMS i HIMARS na rosyjskie systemy obrony powietrznej w Rosji i na okupowanej Ukrainie prawdopodobnie wpłynie na to, jak blisko linii frontu rosyjscy piloci będą skłonni działać i rozszerzy zdolność Rosji do skutecznego używania bomb szybujących zarówno na obszarach linii frontu, jak i w pobliżu tylnych miast ukraińskich - informuje ośrodek analityczny, dodając, że pozwoli również siłom rosyjskim na nasilenie ataków dronów i rakiet na tyły Ukrainy, co wpłynie na życie milionów ukraińskich cywilów i rozwój ukraińskiej bazy przemysłowej obronnej.