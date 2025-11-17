Francja i Ukraina zacieśniają współpracę obronną. Prezydenci Emmanuel Macron i Wołodymyr Zełenski podpisali w poniedziałek list intencyjny, otwierający drogę do zakupu przez Kijów nawet 100 nowoczesnych myśliwców wielozadaniowych Rafale oraz zaawansowanych systemów obrony powietrznej. Dokument, sygnowany podczas wizyty ukraińskiego przywódcy pod Paryżem, przewiduje także dostawy radarów i dronów, a całość ma wzmocnić ukraińskie zdolności militarne w perspektywie najbliższej dekady.

Wołodymyr Zełenski i Emmanuel Macron po podpisaniu listu intencyjnego / CHRISTOPHE ENA/AFP / East News

Prezydenci Francji i Ukrainy podpisali list intencyjny dotyczący przyszłego zakupu przez Ukrainę do 100 francuskich myśliwców Rafale oraz nowoczesnych systemów obrony powietrznej, radarów i dronów.

Dokument przewiduje możliwość zawarcia kontraktów na dostawy nowego francuskiego sprzętu wojskowego dla Ukrainy w perspektywie około 10 lat.

Podpisanie listu odbyło się podczas wizyty Wołodymyra Zełenskiego we Francji, a kolejnym punktem wizyty jest spotkanie w kwaterze przyszłych sił międzynarodowych, które mają powstać w ramach tzw. koalicji chętnych.

Zajrzyj na stronę główną RMF24.pl - znajdziesz tam najważniejsze informacje z Polski i ze świata.

List intencyjny - podpisany w poniedziałek przez prezydentów Francji i Ukrainy, Emmanuela Macrona i Wołodymyra Zełenskiego - mówi o perspektywie około 10 lat i przewiduje przyszłe możliwe kontrakty "na zakup przez Ukrainę francuskiego sprzętu obronnego" - podał Pałac Elizejski, zaznaczając, że chodzi o nowe wyposażenie.

Mowa jest to "około 100 samolotach Rafale wraz z uzbrojeniem", jak również czterech innych rodzajach broni. Są to: system obrony powietrznej nowej generacji SAMP-T, systemy radarowe i drony.

Dokument podpisano w bazie lotniczej w Villacoublay, położonej na południowy zachód od Paryża, podczas wizyty Wołodymyra Zełenskiego we Francji. Prezydenci złożyli podpisy pod listem intencyjnym na płycie lotniska.

To będzie największy system obrony powietrznej na świecie - powiedział ukraiński prezydent, wypowiadając się dla dziennikarzy.

Francuski przywódca na platformie X zamieścił zdjęcie z podpisania dokumentów, opatrzone krótkim komentarzem: "Wielki dzień".