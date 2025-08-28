Zapasy ropy na Węgrzech i Słowacji wystarczą jedynie na 25-30 dni - ostrzegł prezes węgierskiego koncernu MOL Zsolt Hernady, dodając, że jeśli do września nie zostaną przywrócone dostawy rurociągiem Przyjaźń, oba kraje będą zmuszone sięgnąć po strategiczne rezerwy.

Mamy zapasy ropy na 25-30 dni. Dodatkowo Węgry mają zapasy benzyny, oleju napędowego i nafty na mniej więcej taki sam okres. Sytuacja na Słowacji jest mniej więcej taka sama - przyznał w środę w rozmowie z tygodnikiem "Mandiner" Zsolt Hernady, prezes węgierskiego koncernu energetycznego MOL.

Ostrzegł, że nawet jeśli Budapeszt i Bratysława będą nadal otrzymywać rosyjską ropę alternatywną drogą, istnieje ryzyko, że rafinerie nie będą pracować z pełną wydajnością, co może wpłynąć na cały region Europy Środkowej. Węgry i Słowacja, w przypadku przerwania dostaw rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń, mają prawo, pomimo sankcji, importować ją drogą morską przez Chorwację, ale będzie to znacznie droższe - sprecyzował.

Ukraińcy obrali za cel ropociąg Przyjaźń

W ostatnim czasie siły ukraińskie trzykrotnie zaatakowały ropociąg Przyjaźń na terytorium Rosji, przerywając dostawy surowca na Węgry. Ataki zostały skrytykowane przez władze w Budapeszcie, które nazwały je próbą wciągnięcia Węgier w wojnę.

Węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto, po rozmowach z wiceministrem energetyki Rosji Pawło Sorokinem oświadczył, że dostawy rurociągiem Przyjaźń zostaną wznowione w czwartek, ale w ograniczonym zakresie.

"Rosyjski wiceminister energetyki poinformował mnie, że po intensywnych pracach znaleziono tymczasowe rozwiązanie, dzięki któremu dostawy ropy na Węgry będą mogły zostać wznowione jutro w trybie testowym, ale w mniejszych ilościach" - napisał w środę na platformie X szef węgierskiej dyplomacji. "Wzywamy Ukrainę do zaprzestania ataków na rurociąg i narażania naszego bezpieczeństwa energetycznego" - zakończył.