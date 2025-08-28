Międzynarodowy zespół naukowców dokonał wyjątkowej obserwacji - zarejestrował bardzo wczesny etap powstawania pozasłonecznej planety. Okrąża ona młodą gwiazdę podobną do Słońca.
Grupa badaczy z ośrodków z różnych krajów doniosła na łamach "Astrophysical Journal Letters" o niezwykłym odkryciu. Jak informują naukowcy, wykryli oni znajdującą się na bardzo wczesnym etapie formowania się planetę, okrążającą gwiazdę tego samego typu, co nasze Słońce. Obiekt oznaczony WISPIT 2b to gazowy olbrzym o rozmiarach zbliżonych do Jowisza.
Odkrycia dokonano przy użyciu jednego z najnowocześniejszych obserwatoriów na świecie - ESO Very Large Telescope (VLT), w ramach pięcioletniego projektu badawczego, podczas którego starano się ustalić, czy gazowe olbrzymy na szerokich orbitach częściej występują wokół młodszych, czy starszych gwiazd.