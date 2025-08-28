Wykorzystaliśmy bardzo krótkie, migawkowe obserwacje wielu młodych gwiazd - zaledwie po kilka minut na obiekt - aby sprawdzić, czy uda nam się dostrzec oznaczającą obecność planety małą kropkę obok nich. Jednak w przypadku tej gwiazdy wykryliśmy coś zupełnie niespodziewanego - wyjątkowo piękny, wielopierścieniowy dysk pyłowy - opowiada jeden z naukowców, dr Christian Ginski z University of Galway.

Kiedy po raz pierwszy zobaczyliśmy ten wielopierścieniowy dysk, wiedzieliśmy, że musimy sprawdzić, czy uda się w nim wykryć planetę. Szybko więc poprosiliśmy o wykonanie dalszych obserwacji.

WISPIT 2b "to niezwykłe odkrycie"

Jak podkreślają badacze, to dopiero drugi raz, gdy potwierdzono wykrycie planety na tak wczesnym etapie ewolucji, krążącej wokół młodej wersji naszego Słońca. Pierwszą odkryto w 2018 roku, a dokonał tego również przez zespół badawczy z udziałem dra Ginskiego.

Planeta została uchwycona w bliskiej podczerwieni, ponieważ jest jeszcze gorąca po początkowej fazie formowania. Zespół zarejestrował spektakularny, wyraźny obraz młodej planety osadzonej w przerwie w protoplanetarnym dysku.

Planeta została także zarejestrowana w świetle widzialnym, a jego analiza wskazuje, że wciąż aktywnie przyciąga gaz, formując swoją atmosferę.

Eksperci tłumaczą, że bogate w pył i gaz dyski wokół młodych gwiazd są kolebkami planet. Mogą wyglądać niezwykle efektownie, z wieloma różnorodnymi strukturami, takimi jak pierścienie czy ramiona spiralne, których istnienie wiąże się z procesem formowania się planet wewnątrz tych dysków.

Dysk wokół WISPIT 2b ma promień 380 jednostek astronomicznych, czyli jest około 380 razy większy niż odległość między Ziemią a Słońcem.

Ta planeta to niezwykłe odkrycie. Prawie nie mogłem uwierzyć, że to rzeczywiście realna detekcja, gdy dr Ginski po raz pierwszy pokazał mi uchwycone obrazy. To naprawdę duży obiekt - z pewnością wywoła dyskusję w środowisku naukowym i poszerzy nasze rozumienie procesu powstawania planet - mówi Jake Byrne jeden z naukowców.