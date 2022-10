Południe Ukrainy zostało ponownie w niedzielę wieczorem zaatakowane przez irańskie drony kamikadze Shahed-136, 11 z nich zostało zestrzelonych - poinformowały siły powietrzne Ukrainy na Telegramie. Rosjanie zaatakowali dronami kamikadze Mikołajów - poinformował w mediach społecznościowych szef władz obwodowych - Vitalij Kim. "Nie ma wątpliwości, po której stronie Izrael powinien stanąć w tym krwawym konflikcie. Nadszedł czas, aby Ukraina otrzymała również pomoc wojskową, tak jak zapewniają to Stany Zjednoczone i państwa NATO" - napisał w mediach społecznościowych Nahman Shai, izraelski minister ds. diaspory. Najważniejsze informacje z 236. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji z poniedziałku 17.10.2022 r.

Zniszczony most w Krupiańsku w obwodzie charkowskim / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

05:47

Rada do spraw zagranicznych Unii Europejskiej rozpatrzy na swoim posiedzeniu dziewiąty pakiet sankcji wobec Rosji - poinformował w niedzielę na Twitterze szef MSZ Łotwy Edgars Rinkeviczs.



"Rada do spraw zagranicznych UE będzie apelowała o większe wsparcie dla Ukrainy, prace nad dziewiątym pakietem sankcji wobec Federacji Rosyjskiej, a także o konfiskatę zamrożonego rosyjskiego majątku państwowego i utworzenie specjalnego trybunału do spraw zbrodni popełnionych przez Rosję" - napisał Rinkeviczs.

05:27

Maroko dąży do zbudowania cywilnej infrastruktury jądrowej, jednak do tego potrzebuje międzynarodowego poparcia politycznego - pisze hiszpański "El Confidencial". Budową elektrowni jądrowej w Maroku "w celach pokojowych" od dawna zainteresowany jest rosyjski koncern państwowy Atomstroyexport.



Rosja w ub. tygodniu ratyfikowała memorandum o współpracy w dziedzinie energetyki jądrowej, podpisane w 2017 roku między agencją państwową Rosatom oraz marokańską spółką publiczną CNESTEN - poinformowały media w Rabacie.



Zgodnie z dziennikami marokańskimi, na które powołują się media w Hiszpanii, opublikowane w ub. środę porozumienie obejmuje wsparcie budowy elektrowni jądrowej w Królestwie Maroka. Oprócz tworzenia "infrastruktury energii jądrowej" przewiduje się budowę zakładów odsalania wody, pomoc w eksploatacji złóż uranu w Maroku, dostarczanie paliwa jądrowego dla reaktorów energetycznych i badawczych, zarządzanie odpadami radioaktywnymi oraz szkolenie personelu elektrowni.

05:17

Południe Ukrainy zostało ponownie w niedzielę wieczorem zaatakowane przez irańskie drony kamikadze Shahed-136, 11 z nich zostało zestrzelonych - poinformowały siły powietrzne Ukrainy na Telegramie.



Ukrinform precyzuje, że w ciągu godziny - od 21:30 do 22:30 w niedzielę żołnierze sił powietrznych zniszczyli dziewięć dronów kamikadze Shahed-136. Oddziały Gwardii Narodowej i Wojsk Obrony Terytorialnej Ukrainy zniszczyły jeszcze po jedn

05:05

"Washington Post" informował, że władze Iranu przygotowują się do przekazania Rosji rakiet balistycznych, które prawdopodobnie zostaną użyte w wojnie z Ukrainą. Według mediów chodzi o dostawy pocisków ziemia-ziemia, takich jak Fateh-110 i Zolfaghar, zdolnych do rażenia celów na odległości odpowiednio 300 i 700 km.



W sierpniu Rosja zaczęła kupować od Iranu drony szturmowe, których masowe użycie na polu bitwy na Ukrainie rozpoczęło się we wrześniu.



W reakcji ministerstwo spraw zagranicznych Ukrainy poinformowało tymczasowego charge d'affaires Iranu na Ukrainie o pozbawieniu ambasadora Iranu na Ukrainie akredytacji oraz o znacznym zmniejszeniu liczby personelu dyplomatycznego irańskiej ambasady.

05:03

Minister ds. diaspory Izraela Nachman Szaj opowiedział się za udzieleniem Ukrainie pomocy wojskowej w związku z informacją o dostawach irańskich rakiet balistycznych do Rosji.



"Dzisiaj rano poinformowano, że Iran przekazuje pociski balistyczne do Rosji. Nie ma wątpliwości, jakie stanowisko powinien zająć Izrael w tym krwawym konflikcie. Nadszedł czas, aby Ukraina otrzymała również od nas pomoc wojskową, taką jak ta, której udzielają jej USA i państwa NATO" - napisał Szaj na Twitterze.