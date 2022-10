"Ciekawe, że ministerstwo obrony Białorusi powiedziało dziś, że będzie podejmowało kroki prewencyjne strategicznego wstrzymania. Wstrzymania kogo?" - pytał retorycznie Paweł Łatuszka, białoruski opozycjonista, były ambasador Białorusi w Warszawie i były minister kultury, który był gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Jak wyjaśnił, "to oznacza, że (wojska białoruskie) będą dalej atakować (Ukrainę) poprzez rakiety, poprzez samoloty, drony irańskie, które dziś atakują Kijów z terytorium Białorusi".

Kazimiera Szczuka zapytała swojego rozmówcę, czy możliwe jest, że armia białoruska wkroczy do Ukrainy.

Moim zdaniem to jest nierealny scenariusz, chociaż gdy mamy analizować dyktatorów, to wszystko jest możliwe. Białoruś "dzięki" Łukaszence bierze już udział w tej strasznej wojnie w Ukrainie, pomaga w tej agresji, jest współodpowiedzialna tej agresji. Łukaszenka jest jedynym aliantem Putina - powiedział Paweł Łatuszka.

Jak dodał, "Putinowi bardzo zależy, żeby mieć ten strategiczny występ, z którego może grozić Ukrainie".

Można przewidzieć, że wojska rosyjskie w ostateczności wejdą z terenu Białorusi, wojska białoruskie nie są zmotywowane. Społeczeństwo jest nastawione przeciwko, chociaż mogą być różne scenariusze - dodał były białoruski ambasador.

Białoruski opozycjonista został zapytany o to, czy armia białoruska może się zbuntować.

Nie wierzę w to. To jest raczej niemożliwe. To może być demotywacja, mogą być ucieczki z wojska, próby niewykonania rozkazu, ale raczej nie bunt w armii przeciwko Łukaszence. Nie dojdzie do takiej sytuacji. Społeczeństwo białoruskie jest dzisiaj pod ogromną presją. Pod represjami, które rozpoczął Łukaszenką na bardzo szeroką skalę od sierpnia 2020 roku - powiedział Paweł Łatuszka.

Jego zdaniem niemożliwy jest również bunt białoruskiego społeczeństwa.

Dzisiaj zapadły wyroki dla aktywistów opozycji. Jeden z nich dostał 25 lat więzienia. Dwóch czy trzech - 20 lat więzienia. Dożywocie to faktycznie kara śmierci dla tych ludzi i to się dzieje każdego dnia w Białorusi - powiedział białoruski opozycjonista.

Jak dodał, białoruski MON wydał dziś komunikat.

Podkreślił on, że Nagroda Nobla dla Alesia Bialackiego ma bardzo duże znaczenie.

To ogromna motywacja. To jest krok do tego, żeby zwrócić uwagę na sytuację w Białorusi. Mamy 1400 więźniów politycznych w Białorusi, w ciągu 2 lat zostało aresztowanych 60 tys. Białorusinów, 950 organizacji pozarządowych zostało zlikwidowanych, nie ma partii politycznych, nie ma żadnych mediów niezależnych, nie istnieje społeczeństwo obywatelskie na Białorusi - wymieniał były ambasador.

Zaznaczył, że "w ubiegłym tygodniu dziennikarze niepaństwowej agencji zostali skazani na 9, 14 lat więzienia".