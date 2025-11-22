Każdy plan zakończenia wojny Rosji na Ukrainie powinien chronić suwerenność Ukrainy i być akceptowalny dla obydwu krajów - napisał w piątek w serwisie X J.D. Vance. Równocześnie wiceprezydent Stanów Zjednoczonych nie pozostawia złudzeń ws. dalszego rozwoju wojny w Ukrainie.

J.D. Vance / Rex Features/EAST NEWS / East News

J.D. Vance nazwał "fantazją" przekonanie, że Ukraina mogłaby wygrać wojnę dzięki większej pomocy finansowej lub militarnej USA albo surowszym sankcjom wobec Rosji.

Vance podkreślił, że każdy plan zakończenia wojny powinien chronić suwerenność Ukrainy i być akceptowalny dla obu stron.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zadeklarował otwartość na każdą realistyczną propozycję zakończenia wojny oraz szacunek dla inicjatywy Donalda Trumpa w tej sprawie.

Donald Trump oświadczył, że Zełenski musi "polubić" przedstawiony przez niego plan pokojowy, a w przeciwnym razie Ukraina powinna walczyć dalej.

Wcześniej w piątek, po rozmowie z Vance'em, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że jego kraj z szacunkiem przyjmuje pragnienie prezydenta USA Donalda Trumpa, by zakończyć wojnę, i odnosi się pozytywnie do każdej realistycznej propozycji w tej sprawie.

Trump o Zełenskim: Musi polubić plan pokojowy

Prezydent USA Donald Trump stwierdził natomiast w piątek, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski musi "polubić" przedstawiony przez niego plan pokojowy , a w przeciwnym wypadku powinien walczyć dalej.

Trump odpowiedział w ten sposób na piątkowe orędzie Zełenskiego, który stwierdził, że Ukraina ma do wyboru utratę kluczowego partnera, albo utratę godności .

Nie spodobało mu się? - zapytał Trump podczas spotkania z burmistrzem elektem Nowego Jorku Zohranem Mamdanim. Musi polubić, a jeśli mu się nie spodoba, to, wiecie, powinni po prostu walczyć dalej - dodał. Pytany o to, czy w przypadku odmowy USA wycofają wsparcie dla Ukrainy, prezydent USA odparł, że Zełenski "będzie musiał coś zaakceptować".

Pamiętacie to, co powiedziałem w Gabinecie Owalnym, nie tak dawno temu? Powiedziałem mu: "nie masz kart" - dodał.

Prezydent stwierdził, że nie rozmawiał dotąd o planie z Zełenskim, lecz podkreślił trudne warunki, z którymi mierzy się Ukraina.

Jest mroźna zima (...) wiele dużych elektrowni jest atakowanych, delikatnie mówiąc - mówiąc delikatnie. Tak, mamy sposób na pokój, a raczej myślimy, że mamy sposób na pokój. On będzie musiał to zatwierdzić - powiedział Trump. Stwierdził przy tym, że w minionym miesiącu Rosja i Ukraina straciły łącznie 25 tys. żołnierzy.

Zełenski ma czas do czwartku

Wypowiedź Trumpa podczas spotkania z Mamdanim była drugim jego komentarzem od czasu publikacji szczegółów 28-punktowego planu pokojowego, zakładającego oddanie zajmowanych przez Ukrainę terytoriów w Donbasie Rosji, ograniczenia liczebności jej armii, a także gwarancji bezpieczeństwa USA dla Ukrainy. Plan mówi też o konieczności stacjonowania zachodnich myśliwców w Polsce.

Wcześniej w wywiadzie dla radia Fox News potwierdził doniesienia, że dał Ukrainie czas do czwartku na to, by zgodziła się na zaproponowany przez Amerykanów plan zakończenia wojny w Ukrainie. Miałem wiele deadline'ów, ale jeśli sprawy idą dobrze, przedłuża się deadline'y. Ale to czwartek. Myślimy, że to odpowiedni czas - podkreślił.

Odpowiadając na komentarz prowadzącego, że plan pokojowy dla Ukrainy zakłada oddanie przez Ukrainę części terytorium, które wciąż jest pod jej kontrolą, uznał, że "straci je w bardzo krótkim czasie". Tracą terytorium. Chcemy jednego: chcemy, by zakończyło się zabijanie - dodał.