"To już naprawdę czas, aby przyspieszyć produkcję, i zwiększyć skalę wytwarzania standardowych produktów, których Ukraina desperacko potrzebuje, na przykład standaryzowanej amunicji" - powiedziała w trakcie Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Szefowa KE mówiła również m.in. o pandemii koronawirusa.

Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen w trakcie Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa / PAP/EPA

Przemawiając na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, von der Leyen podkreśliła, że UE nie może czekać miesiącami i latami na to, by być w stanie uzupełnić własne zapasy wojskowe lub wysłać na Ukrainę amunicję taką jak 155-milimetrowe pociski artyleryjskie.

To już naprawdę czas, aby przyspieszyć produkcję, i zwiększyć skalę wytwarzania standardowych produktów, których Ukraina desperacko potrzebuje, na przykład standaryzowanej amunicji - dodała.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej zasugerowała również, że UE powinna zrobić to, co zrobiła podczas pandemii, gdy przygotowywała się do produkcji na dużą skalę szczepionki przeciwko koronawirusowi.

Moglibyśmy pomyśleć na przykład o zaawansowanych umowach zakupu, które dają przemysłowi obronnemu możliwość inwestowania w linie produkcyjne już teraz, aby były szybsze i aby zwiększyć ilość, którą mogą dostarczyć - powiedziała von der Leyen.

Stoltenberg: Putin nie jest zainteresowany pokojem

Podczas konferencji w Monachium głos zabrał również sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Jak mówił, wspólnota międzynarodowa musi utrzymać i wzmocnić wsparcie dla Ukrainę w jej walce z rosyjską inwazją.

Szef NATO zaznaczył, że Putin nie jest zainteresowany pokojem. Stoltenberg ostrzegł, że jeśli Putin wygra wojnę na Ukrainie, będzie to dla niego i innych reżimów autorytarnych sygnał, że mogą dostać to, czego chcą, używając siły.