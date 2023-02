"Dzisiaj możemy mówić o przekazaniu naszych MIG-ów w ramach szerszej koalicji i do tego jesteśmy gotowi. Inspirujemy również innych do tego" - powiedział w Monachium Mateusz Morawiecki. Prezydent Andrzej Duda i premier przebywają w stolicy Bawarii na 59. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

Premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w konsulacie RP w Monachium / Mateusz Marek / PAP

Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa (Munich Security Conference, MSC) organizowana jest od 1963 r. Stanowi prestiżowe forum dyskusji na temat bieżących problemów bezpieczeństwa międzynarodowego w gronie szefów państw i rządów, ministrów spraw zagranicznych i obrony, parlamentarzystów oraz przedstawicieli mediów i nauki.

Od 2022 r. konferencji przewodniczy były dyplomata Christoph Heusgen.

Morawiecki o możliwości przekazania MIG-ów Ukrainie

Podczas konferencji prasowej w trakcie Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa premier został zapytany o to, czy dyskutowano na temat przekazania Ukrainie myśliwców.

Morawiecki zaznaczył, że ten temat "jest szeroko dyskutowany, przede wszystkim w kuluarach". Stanowisko Polski jest jednoznaczne. My możemy być częścią szerszej koalicji, i to zasadniczo nie w odniesieniu do naszych najnowocześniejszych myśliwców, których mamy jeszcze niewystarczającą liczbę. Mamy 48 myśliwców F-16, zamówiliśmy nowe myśliwce F-35, jeszcze bardziej nowoczesne, jeszcze lepiej uzbrojone, zamówiliśmy także FA-50 z Korei. Dopiero dostarczenie tych myśliwców zabezpieczy niebo nad Polską w stopniu wystarczającym - ocenił.

Wyjaśnił, że "na dzień dzisiejszy Polska może mówić o przekazaniu MIG-ów w ramach szerszej koalicji". Do tego jesteśmy gotowi. Inspirujemy również innych do tego - dodał.

Przytoczył słowa wypowiedziane przez mera Kijowa Witalija Kliczkę, że podczas ostatniego ataku rakietowego udało się stronie ukraińskiej strącić praktycznie 100 proc. pocisków rosyjskich. To bardzo dobry rezultat. Ale oczywiście to dotyczy Kijowa i niektórych części Ukrainy. Z kolei widzimy, że w okolicach Lwowa te pociski, te rakiety, docierają do celu. A to oznacza, że powinniśmy starać się zrównoważyć przewagę Rosji w powietrzu, czyli pomóc Ukrainie obronić się także w powietrzu - podkreślił szef rządu.

Dlatego - jak zaznaczył - "rozmawiamy o tym z naszymi sojusznikami amerykańskimi". Polska tutaj może być częścią jedynie dużo większej koalicji pod przywództwem Stanów Zjednoczonych - zastrzegł Morawiecki.

"Musimy uświadamiać naszym partnerom"

W trakcie konferencji prasowej polski premier mówił również o konieczności stworzenia silnej armii. Musimy uświadamiać naszym partnerom w zachodniej Europie, partnerom zza oceanu, z którymi również wczoraj wiele rozmawiałem, jak ważne jest powstrzymanie, ale także jak ważne jest zbudowanie odpowiedniej siły odstraszania. Chcesz pokoju, gotuj się do wojny - powiedział Mateusz Morawiecki.

Przypomniał, że "Polska przeznacza 3 proc. PKB, a właściwie w tym roku, jeżeli zrealizujemy nasze plany zakupowe, będzie to 4 proc. PKB na zbrojenia".

To jeden z najwyższych wskaźników wśród wszystkich państw NATO, na poziomie tych państw, które do niedawna jeszcze były poza naszym zasięgiem z perspektywy proporcji wydatków na uzbrojenie, w relacji do PKB - zwrócił uwagę Morawiecki.

Dodał, że ten temat był często poruszany w Monachium. NATO musi zrealizować swoje zapowiedzi z Madrytu, musi zbudować odpowiednie siły szybkiego reagowania i siły odstraszania. To są fundamentalne tematy bezpieczeństwa - wskazał szef rządu.

Morawiecki: Konstruujemy koalicję państw

Morawiecki przekazał, że rozmawiał na ten temat z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, ale także z wieloma innymi przywódcami.

Rozmawiamy także o bardzo konkretnych projektach. Z panią przewodniczącą von der Leyen rozmawialiśmy o projektach produkcji amunicji. To był temat poruszony na ostatniej Radzie Europejskiej w Brukseli, ale niektóre państwa, nie chcę ich wskazywać palcem, nie zareagowały na to pozytywnie. Cieszę się, że pani przewodnicząca podejmuje ten temat. Jest na pewno orędowniczką wsparcia dla Ukrainy. To duży i bardzo potężny sojusznik - podkreślił Morawiecki.

Jednocześnie też konstruujemy, o tym rozmawiałem z panią premier Estonii, bo ona ten temat podnosi, koalicję państw, które byłyby gotowe produkować wspólnie amunicję - finansować, współfinansować produkcję amunicji w jak największych zakresach - poinformował premier.

Jak mówił, "wszyscy, którzy znają charakterystykę teatru wojny na Ukrainie, wiedzą doskonale, że podstawową bolączką, podstawowym deficytem jest tam właśnie amunicja". My w Polsce również rozwijamy teraz gwałtownie moce produkcyjne amunicji, różnego kalibru, ale potrzebujemy jej zarówno na nasze własne zapasy, jak i przekazać amunicję dla Ukrainy - powiedział Morawiecki.