Rosja zgromadziła 450 samolotów i 300 śmigłowców w bazach wojskowych na zachodzie państwa, około 200 km od granicy z Ukrainą - poinformował Andrij Jusow z ukraińskiego wywiadu wojskowego, cytowany przez Kyiv Post. "Niemcy będą pomagać Ukrainie tak długo, jak będzie trzeba; Ukraina musi wygrać te wojnę" - oświadczył na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa niemiecki minister obrony Boris Pistorius. Sekretarz stanu USA Antony Blinken ogłosił, że dokonał formalnej oceny, iż siły rosyjskie na Ukrainie popełniły zbrodnie przeciwko ludzkości. Jak ocenił, kampania zbrodni przeciwko cywilom jest częścią "szeroko zakrojonego i systematycznego ataku" przeciwko ludności cywilnej Ukrainy. "Sytuacja na flance na północ od Bachmutu jest bliska krytycznej, a w mieście - 'to prawie piekło na ziemi'" - powiedział portalowi Suspilne ukraiński żołnierz Wołodymyr Nazarenko. Zapewnił, że Ukraińcy wciąż kontrolują trasę z Kostiantyniwki do Bachmutu. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba wyraził przekonanie podczas konferencji prasowej w Monachium, gdzie uczestniczy w konferencji bezpieczeństwa, że jego kraj otrzyma samoloty od sojuszników. "To kwestia czasu i procedury" - dodał. Sobota jest 360. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji na wschód od polskiej granicy znajdziecie w naszej relacji z 18.02.2023 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Ukraińscy żołnierze w Bachmucie / Maria Senovilla / PAP/EPA

20:22

Przemówienie Emanuela Macrona na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa było ostrzejsze w tonie wobec Rosji - mówiła w internetowym Radiu RMF24 Justyna Gotkowska, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Jak jednak zaznaczyła w rozmowie z Krzysztofem Urbaniakiem, teraz nadejdzie weryfikacja, czy po przełomowej decyzji o przekazaniu Ukrainie czołgów leopard, nastąpią dużo większe dostawy sprzętu ze strony Francji czy Niemiec.

20:09

Czy nowa rosyjska ofensywa już się rozpoczęła? Czego ze strony Rosji możemy się spodziewać 24 lutego, w rocznicę rozpoczęcia agresji na Ukrainę? Między innymi o to w Przeglądzie Zagranicznym w Radiu RMF24 Andrzej Kohut pytał Tomasza Piechala, autora bloga "Szkice Wschodnie".

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piechal: Putin stara się przede wszystkim wewnętrznie zarządzać konfliktem

19:54

Rosja, aby osiągnąć swoje cele, musi sparaliżować i w istocie rozbić jedność Zachodu oraz wykazać fasadowość Sojuszu Północnoatlantyckiego - ocenił pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn.

Zachód musi właściwie identyfikować cele Kremla - stwierdził.

19:30

Dwa tygodnie na opuszczenie Holandii ma 10 rosyjskich dyplomatów. Ponadto Rosja musi od wtorku zamknąć swoje biuro handlowe w Amsterdamie - poinformował holenderski minister spraw zagranicznych Wopke Hoekstra.

Wyjaśnił on, iż jest to odpowiedź m.in. na to, iż Rosja nie zaprzestaje wysyłania do Niderlandów szpiegów, działających pod przykrywką dyplomatyczną.

19:19

Musimy mieć armię tak silną, żeby żadna inna nie odważyła się nas zaatakować. Doktryna oszczędzania na armii prowadzi donikąd, dlatego inwestujemy w rozbudowę polskiej armii i nowoczesny sprzęt, przeznaczamy do 4 proc. PKB na uzbrojenie - powiedział w Krakowie premier Mateusz Morawiecki.

19:03

Rosja zgromadziła 450 samolotów i 300 śmigłowców w bazach wojskowych na zachodzie państwa, około 200 km od granicy z Ukrainą - poinformował Andrij Jusow z ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR), cytowany przez Kyiv Post.

Przedstawiciel HUR uważa, że zmasowany atak na Kijów jest mało prawdopodobny. Według niego, skoncentrowane maszyny rosyjskie wojsko może wykorzystać do działań, mających na celu zajęcie obwodów donieckiego i ługańskiego do końca marca.

18:45

Niemcy będą pomagać Ukrainie tak długo, jak będzie trzeba; Ukraina musi wygrać te wojnę - oświadczył na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa niemiecki minister obrony Boris Pistorius.

18:26

Ukraina walczy z rosyjską agresją nie tylko o swoją niepodległość, ale również o naszą wolność i bezpieczeństwo - oświadczył premier Mateusz Morawiecki, uczestniczący w Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, w wywiadzie dla telewizji France 24.

Wojna na Ukrainie jest pewnego rodzaju punktem zwrotnym nie tylko w dziejach Europy, ale również całego świata - zaznaczył Morawiecki.

Premier stwierdził, że zagrożenie rosyjskie dla Polski i innych krajów regionu jest bardzo wysokie. Kreml przywołał najgorsze demony XX-wiecznego imperializmu, kolonializmu i nacjonalizmu - powiedział. To są właśnie podstawy ruskiego miru, jak go nazywa Kreml - dodał.

18:11

Po rosyjskiej agresji na Ukrainę stosunki Polski i Stanów Zjednoczonych zostały sprowadzone do właściwych proporcji - mówił w rozmowie z Andrzejem Kohutem w Przeglądzie Zagranicznym w internetowym Radiu RMF24 Marcin Fatalski z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jak dodał, Polska jest zainteresowana utrzymaniem oporu Ukrainy i jej zwycięstwem, natomiast Stany Zjednoczone są gwarantem trwania tego oporu. Nie da się myśleć o jakichkolwiek działaniach na wschodzie bez Polski - podkreślił ekspert.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Fatalski: Z punktu widzenia konsolidacji Europy Środkowo-Wschodniej Polska jest najważniejsza

17:55

Mieszkanie białoruskiego opozycjonisty Siarhieja Cichanouskiego, męża Swiatłany Cichanouskiej, wystawiono na sprzedaż - informuje białoruska redakcja Radia Swoboda.

To szabrownictwo i bandytyzm reżimu - oceniła liderka opozycji na Białorusi.

17:40

Na przejściu granicznym z Białorusią w Koroszczynie (województwo lubelskie) widzimy wzrost liczby pojazdów ciężarowych, które wcześniej korzystały z innych tras. Jesteśmy przygotowani na zwiększenie obsady na terenie przejścia - powiedział Polskiej Agencji Prasowej rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś.

Rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska poinformowała dziś, że z powodu ograniczeń wprowadzonych przez stronę białoruską polscy przewoźnicy od rana nie mogą korzystać z przejść granicznych na odcinku z Litwą i Łotwą. Samochody polskich przewoźników wyjeżdżające lub wjeżdżające na Białoruś odprawiane są tylko w przejściu granicznym Kukuryki - Koroszczyn - dodała.

17:27

Brytyjski premier Rishi Sunak podczas rozmowy z Mateuszem Morawieckim zobowiązał się do dalszego wspierania bezpieczeństwa Polski, a obaj wyrazili zadowolenie ze ścisłej współpracy między krajami - przekazano w komunikacie wydanym przez Downing Street.

17:19

Putin swoimi działaniami doprowadził do wzmocnienia NATO - oświadczył sekretarz stanu USA Antony Blinken podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Wystąpił on podczas panelu poświęconego Ukrainie wraz z szefem MSZ tego kraju Dmytrem Kułebą i minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock.

Odpowiadając na pytanie o bezpieczeństwo w krajach wschodniej flanki NATO, Blinken wskazał, że podejmowane środki ostrożności w tym regionie podyktowane są obawami przed rosyjską ekspansją.

Putin zrobił więcej niż ktokolwiek inny dla wzmocnienia Sojuszu - dodał.

Zapowiedział, że tematem najbliższego szczytu NATO w Wilnie będzie dalsze wzmacnianie wschodniej i południowej flanki Sojuszu.

16:51

W przyszłym tygodniu do Polski, po raz drugi w ciągu roku, przyleci prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Oprócz spotkania z prezydentem Dudą i liderami grupy B9, nazywanej "Bukaresztańską Dziewiątką", wygłosi także przemówienie w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie. Z jakim przesłaniem przyjedzie? Między innymi o tym reporterka RMF FM rozmawiała z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce Markiem Brzezinskim.

16:35

Sekretarz stanu USA Antony Blinken ogłosił, że dokonał formalnej oceny, iż siły rosyjskie na Ukrainie popełniły zbrodnie przeciwko ludzkości. Jak ocenił, kampania zbrodni przeciwko cywilom jest częścią "szeroko zakrojonego i systematycznego ataku" przeciwko ludności cywilnej Ukrainy.

16:24

W piątek, 24 lutego, w Jasionce koło Rzeszowa, w pierwszą rocznicę wybuchu wojny na Ukrainie, odbędzie się koncert charytatywny "Stay Together". Wystąpią polskie i ukraińskie gwiazdy, podczas koncertu będzie można wpłacać pieniądze na pomoc dla walczącej Ukrainy.

16:22

Gdybyśmy nie wspierali Ukrainy, miejsca rosyjskich zbrodni, takie jak Bucza czy Mariupol, byłyby w całej Ukrainie - oświadczyła na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock.

16:15

Sytuacja na flance na północ od Bachmutu jest bliska krytycznej, a w mieście - "to prawie piekło na ziemi" - powiedział portalowi Suspilne ukraiński żołnierz Wołodymyr Nazarenko.

Zapewnił, że Ukraińcy wciąż kontrolują trasę z Kostiantyniwki do Bachmutu.

16:11

Po spotkaniu Alaksandra Łukaszenki i Władimira Putina w piątek pod Moskwą nie wydano żadnych oświadczeń - zauważają niezależne białoruskie media.

Od piątku nie wiadomo, co dzieje się z Łukaszenką - pisze Nasza Niwa.

16:03

Długotrwały pokój w przestrzeni euroatlantyckiej jest możliwy tylko, kiedy Rosja się zmieni i nie będzie dłużej stanowić zagrożenia - oświadczył podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba.

15:57

Wystąpienie amerykańskiego prezydenta Joe Bidena będzie miało istotny wymiar historyczny. Będzie ważne, jeżeli chodzi o tworzenie strefy bezpieczeństwa w naszej części Europy - wskazał prezydent Andrzej Duda. Dodał, że fundamentalne znaczenie ma to, iż będzie wygłoszone z Warszawy.

15:48

Brytyjski premier Rishi Sunak wezwał do podwojenia wsparcia dla Ukrainy oraz do skoordynowania strategii wojskowej, by wygrała ona wojnę i strategii politycznej, by wygrała pokój.

Podkreślił, że Rosja musi zapłacić za dokonane zniszczenia.

15:40

Zbadaliśmy dowody dotyczące rosyjskich działań w Ukrainie i w świetle norm prawnych, nie ma wątpliwości: mamy do czynienia ze zbrodniami przeciwko ludzkości - powiedziała wiceprezydent USA Kamala Harris w trakcie trwającej Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

15:28

Polska ma uczciwe i dobre zamiary i chce dobrze żyć z sąsiadami, ale jeżeli ktoś jest wobec nas agresywny, to może się spodziewać twardej odpowiedzi z naszej strony - mówił prezydent Andrzej Duda odnosząc się do relacji polsko-białoruskich.

15:23

Dalsze możliwości wsparcia walczącej Ukrainy były jednym z tematów rozmowy premiera Mateusza Morawieckiego z szefem brytyjskiego rządu Rishim Sunakiem w Monachium.

Szef polskiego rządu od piątku przebywa w stolicy Bawarii, gdzie odbywa się 59. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa. Uczestniczy w niej również premier Wielkiej Brytanii. Ich spotkanie odbyło się w kuluarach konferencji.

15:14

Najistotniejsza część moich rozmów z szefem NATO i europejskimi przywódcami dotyczyła wzmacniania obronności Polski i wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. Chcemy, aby w pełni zrealizowane zostały postanowienia szczytu NATO z Madrytu - powiedział prezydent Andrzej Duda.

Prezydent powiedział dziennikarzom po powrocie do Polski z wizyt w Brukseli, Londynie i Monachium, że bardzo ważnym elementem poruszanym podczas rozmów było dla niego wzmacnianie obronności Polski i wschodniej flanki NATO.

15:08

Są pewne siły, które najwyraźniej nie chcą, aby negocjacje zakończyły się sukcesem lub aby wojna (w Ukrainie - przyp. red.) zakończyła się szybko - powiedział szef chińskiej dyplomacji Wang Yi podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Nie sprecyzował jednak, o jakie "siły" chodzi.

15:00

Dwie osoby zostały ranne w mieście Chmielnicki w centralnej części Ukrainy w wyniku porannego ostrzału rakietowego wojsk rosyjskich - powiadomił mer Ołeksandr Symczyszyn. Władze regionalne podały, że uszkodzony został obiekt wojskowy.

14:52

Udało się przełamać nacisk grup biznesowych w Niemczech ws. relacji z Rosją i wsparcia dla Ukrainy, mam nadzieję, że to trwała tendencja. Z punktu bezpieczeństwa Europy rosyjski imperializm musi zostać powstrzymany - powiedział prezydent Andrzej Duda.

14:44

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba wyraził przekonanie podczas konferencji prasowej w Monachium, gdzie uczestniczy w konferencji bezpieczeństwa, że jego kraj otrzyma samoloty od sojuszników.

Zaryzykuję stwierdzenie, że Ukraina dostanie samoloty. To kwestia czasu i procedury - powiedział Kułeba. Jak przypomina agencja Reutera, partnerzy Ukrainy wahają się w sprawie dostaw samolotów, podczas gdy obiecali Kijowowi czołgi i trwają rozmowy na temat systemów rakietowych dalszego zasięgu.

Kułeba poinformował, że w Monachium rozmawiał z ministrami spraw zagranicznych państw G7. "Skoncentrowaliśmy się na wszystkim, co jest potrzebne dla zwycięstwa Ukrainy w 2023 roku. Będą szybkie dostawy broni i nowe sankcje" - napisał minister na Twitterze.