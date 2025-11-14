​Rosyjski statek szpiegowski Karelia zbliżył się na odległość 15 mil morskich (ok. 28 km) od wybrzeży Oahu na Hawajach. To zaledwie 3 mile morskie (ok. 5,5 km) od granicy wód terytorialnych. Incydent miał miejsce pod koniec października, jednak Amerykanie utrzymują, że od dwóch tygodni obserwują rosyjską jednostkę.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rosyjski statek szpiegowski Karelia zbliżył się na odległość około 28 km od wybrzeży Oahu na Hawajach, zaledwie 5,5 km od granicy wód terytorialnych USA.

Incydent miał miejsce pod koniec października, ale amerykańskie służby obserwowały jednostkę przez około dwa tygodnie, monitorując ją zarówno z wody, jak i z powietrza.

Hawaje to strategiczny punkt na Pacyfiku, gdzie zlokalizowana jest m.in. Flota Pacyfiku oraz największy na świecie poligon rakietowy Pacific Missile Range, umożliwiający zaawansowane operacje militarne.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Rosyjski statek szpiegowski wykryty

Zaledwie 15 mil morskich (ok. 28 km) dzieliło rosyjski statek szpiegowski Karelia od wybrzeży Hawajów - przekazała amerykańska straż przybrzeżna. Jednostka została wykryta pod koniec października. Służby twierdzą jednak, że od 2 tygodni obserwują rosyjski statek - zarówno z wody, jak i z powietrza.

W myśl prawa międzynarodowego wody terytorialne obejmują pas o szerokości 12 mil morskich od brzegu (tzw. linii podstawowej). Rosyjska maszyna zbliżyła się na tylko 3 mile morskie (ok. 5,5 km) od tej granicy.

Straż przybrzeżna USA nie ujawniła dokładnej lokalizacji statku. Zwróciła jednak uwagę, że Karelia nadal znajduje się na wodach międzynarodowych w pobliżu archipelagu. Hawaje to terytorium należące do Stanów Zjednoczonych, jednocześnie ich najmłodszy stan.

Strategiczny punkt na mapie regionu

Archipelag ten leży w północnej części Oceanu Spokojnego. Znajduje się tam m.in. siedziba Floty Pacyfiku. Jest tam umiejscowiony również największy na świecie poligon rakietowy Pacific Missile Range. Można na nim jednocześnie prowadzić operacje nawodne, podziemne, powietrzne i kosmiczne.

Z kolei rosyjski statek Karelia to jednostka szpiegowska, projektu 864 (Vishnya w kodzie NATO). Tego typu maszyny powstawały w latach 80. XX wieku. Służyły do zbierania danych wywiadowczych dla sowieckiej marynarki wojennej.