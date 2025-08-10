Reuters podkreślił, że Busargin nie sprecyzował, o jaki obiekt chodzi.

Spotkanie Trump - Putin na Alasce

Reuters przypomniał, że w najbliższy piątek na Alasce prezydent Donald Trump ma się osobiście spotkać z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem, by omówić sposoby zakończenia wojny na Ukrainie. Nie wyklucza się, że w rozmowie może też wziąć udział prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.

W sobotę wieczorem liderzy sześciu państw Europy, w tym premier Polski Donald Tusk, a także szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wydali wspólne oświadczenie na temat Ukrainy,. Podkreślili w nim, że "pozostają wierni zasadzie, zgodnie z którą granic międzynarodowych nie można zmieniać siłą".

Dokument, o którym poinformowała kancelaria premiera Wielkiej Brytanii, Keira Starmera, obok von der Leyen, Tuska i szefa brytyjskiego rządu podpisali też premierzy: Włoch - Giorgia Meloni, Niemiec - Friedrich Merz oraz prezydenci Finlandii - Alexander Stubb i Francji - Emmanuel Macron.

Sygnatariusze oświadczenia wyrazili też zadowolenie z działań podejmowanych przez prezydenta USA Donalda Trumpa, mających na celu "powstrzymanie zabijania na Ukrainie, zakończenie agresywnej wojny Rosji oraz osiągnięcie sprawiedliwego i trwałego pokoju i bezpieczeństwa dla Ukrainy".