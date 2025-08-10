Co najmniej jedna osoba zginęła w wyniku ukraińskiego ataku dronowego na Saratów, w południowo-zachodniej Rosji - poinformował gubernator obwodu saratowskiego Roman Busargin. Zniszczeniu miał też ulec jeden z miejscowych obiektów przemysłowych.

Saratów jest ważnym miastem przemysłowym i ośrodkiem militarnym Rosji.

W jego sąsiedztwie znajduje się lotnisko bombowców strategicznych Engels-2. W Saratowie mieści się też rafineria i skład paliw Kristałł, który obsługuje to lotnisko. W poprzednich miesiącach ukraińska armia kilka razy atakowała dronami cele w Saratowie i najbliższym sąsiedztwie miasta.

W wyniku ataku - jak poinformował Busargin - zginęła co najmniej jedna osoba. Gubernator dodał także, że zniszczeniu uległ jeden z obiektów przemysłowych.

Reuters podkreślił, że Busargin nie sprecyzował, o jaki obiekt chodzi.

Spotkanie Trump - Putin na Alasce

Reuters przypomniał, że w najbliższy piątek na Alasce prezydent Donald Trump ma się osobiście spotkać z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem, by omówić sposoby zakończenia wojny na Ukrainie. Nie wyklucza się, że w rozmowie może też wziąć udział prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.

W sobotę wieczorem liderzy sześciu państw Europy, w tym premier Polski Donald Tusk, a także szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wydali wspólne oświadczenie na temat Ukrainy,. Podkreślili w nim, że "pozostają wierni zasadzie, zgodnie z którą granic międzynarodowych nie można zmieniać siłą".

Dokument, o którym poinformowała kancelaria premiera Wielkiej Brytanii, Keira Starmera, obok von der Leyen, Tuska i szefa brytyjskiego rządu podpisali też premierzy: Włoch - Giorgia Meloni, Niemiec - Friedrich Merz oraz prezydenci Finlandii - Alexander Stubb i Francji - Emmanuel Macron.

Sygnatariusze oświadczenia wyrazili też zadowolenie z działań podejmowanych przez prezydenta USA Donalda Trumpa, mających na celu "powstrzymanie zabijania na Ukrainie, zakończenie agresywnej wojny Rosji oraz osiągnięcie sprawiedliwego i trwałego pokoju i bezpieczeństwa dla Ukrainy".