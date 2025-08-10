Co najmniej jedna osoba zginęła w wyniku ukraińskiego ataku dronowego na Saratów, w południowo-zachodniej Rosji - poinformował gubernator obwodu saratowskiego Roman Busargin. Zniszczeniu miał też ulec jeden z miejscowych obiektów przemysłowych.
Saratów jest ważnym miastem przemysłowym i ośrodkiem militarnym Rosji.
W jego sąsiedztwie znajduje się lotnisko bombowców strategicznych Engels-2. W Saratowie mieści się też rafineria i skład paliw Kristałł, który obsługuje to lotnisko. W poprzednich miesiącach ukraińska armia kilka razy atakowała dronami cele w Saratowie i najbliższym sąsiedztwie miasta.
W wyniku ataku - jak poinformował Busargin - zginęła co najmniej jedna osoba. Gubernator dodał także, że zniszczeniu uległ jeden z obiektów przemysłowych.