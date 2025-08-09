Podczas spotkania z rolnikami w miejscowości Krąpiel w woj. zachodniopomorskim prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy "Ochrona polskiej wsi". Jej celem jest m.in. wydłużenie moratorium na sprzedaż ziemi rolnej należącej do państwa.
Dzisiaj prezydent Polski mówi jasno, że jest za polskimi rolnikami - powiedział Nawrocki w swoim wystąpieniu. Polska wieś potrzebuje realnego działania w kierunku naszego bezpieczeństwa żywnościowego - zaznaczył.
Poinformował, że w swoim projekcie ustawy odnosi się do wygasającego w 2026 r. moratorium na sprzedaż ziemi, należącej do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Ustawa o ochronie polskiej wsi wzywa większość parlamentarną, aby przedłużyć moratorium na zakaz sprzedaży polskiej ziemi i to dzisiaj podpisałem - powiedział prezydent.
Dodał, że w projektowanej ustawie wzywa także do zmiany preambuły ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, którą określił "konstytucją polskiego rolnictwa". Chcę, aby przyjąć ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego z nową preambułą, co da nam narzędzie do potencjalnej reakcji w sytuacji, kiedy w życie wejdzie umowa z krajami Mercosur i kiedy znowu polski rynek będzie zalewany przez produkty z Ukrainy - zaznaczył Nawrocki.
Podkreślał, że zapis do tej preambuły da klasie politycznej możliwość walki o polskich rolników.
To rozwiązanie powinno spodobać się rolnikom w całej Europie. Rolnicy z innych krajów europejskich także są bardzo zaniepokojeni podpisaniem umowy Unii Europejskiej z państwami Mercosur - mówił prezydent.
Jest to rozwiązanie dla mnie najważniejsze, bo jest w imieniu polskich rolników, ale mam nadzieję, że nasi partnerzy poza granicami Rzeczpospolitej, w Unii Europejskiej, pójdą tą samą drogą i zbudujemy koalicję państw, które są przeciwne podpisaniu umowy Unii Europejskiej z państwami Mercosur. Będę o tym przypominał na arenie międzynarodowej z pełną konsekwencją - dodał.
Nawrocki podziękował rolnikom za oddane na niego w wyborach głosy. Podkreślał, że prezydent odpowiada za bezpieczeństwo kraju, a Polska musi być bezpieczna nie tylko militarnie, wojskowo, energetycznie i pod kątem cywilnym, ale także żywnościowo.
Polska wieś jest komórką państwa polskiego, w której zapisana jest nasza narodowa kultura, bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo cywilne. Polska wieś potrzebuje dzisiaj nie tylko słów, ale realnego działania w kierunku naszego bezpieczeństwa żywnościowego - podkreślał.