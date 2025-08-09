Podczas spotkania z rolnikami w miejscowości Krąpiel w woj. zachodniopomorskim prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy "Ochrona polskiej wsi". Jej celem jest m.in. wydłużenie moratorium na sprzedaż ziemi rolnej należącej do państwa.

Karol Nawrocki / Marcin Bielecki / PAP

Dzisiaj prezydent Polski mówi jasno, że jest za polskimi rolnikami - powiedział Nawrocki w swoim wystąpieniu. Polska wieś potrzebuje realnego działania w kierunku naszego bezpieczeństwa żywnościowego - zaznaczył.

Poinformował, że w swoim projekcie ustawy odnosi się do wygasającego w 2026 r. moratorium na sprzedaż ziemi, należącej do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Ustawa o ochronie polskiej wsi wzywa większość parlamentarną, aby przedłużyć moratorium na zakaz sprzedaży polskiej ziemi i to dzisiaj podpisałem - powiedział prezydent.

Dodał, że w projektowanej ustawie wzywa także do zmiany preambuły ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, którą określił "konstytucją polskiego rolnictwa". Chcę, aby przyjąć ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego z nową preambułą, co da nam narzędzie do potencjalnej reakcji w sytuacji, kiedy w życie wejdzie umowa z krajami Mercosur i kiedy znowu polski rynek będzie zalewany przez produkty z Ukrainy - zaznaczył Nawrocki.

"To rozwiązanie powinno spodobać się rolnikom w całej Europie"

Podkreślał, że zapis do tej preambuły da klasie politycznej możliwość walki o polskich rolników.

To rozwiązanie powinno spodobać się rolnikom w całej Europie. Rolnicy z innych krajów europejskich także są bardzo zaniepokojeni podpisaniem umowy Unii Europejskiej z państwami Mercosur - mówił prezydent.

Jest to rozwiązanie dla mnie najważniejsze, bo jest w imieniu polskich rolników, ale mam nadzieję, że nasi partnerzy poza granicami Rzeczpospolitej, w Unii Europejskiej, pójdą tą samą drogą i zbudujemy koalicję państw, które są przeciwne podpisaniu umowy Unii Europejskiej z państwami Mercosur. Będę o tym przypominał na arenie międzynarodowej z pełną konsekwencją - dodał.

Nawrocki podziękował rolnikom za oddane na niego w wyborach głosy. Podkreślał, że prezydent odpowiada za bezpieczeństwo kraju, a Polska musi być bezpieczna nie tylko militarnie, wojskowo, energetycznie i pod kątem cywilnym, ale także żywnościowo.

Polska wieś jest komórką państwa polskiego, w której zapisana jest nasza narodowa kultura, bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo cywilne. Polska wieś potrzebuje dzisiaj nie tylko słów, ale realnego działania w kierunku naszego bezpieczeństwa żywnościowego - podkreślał.