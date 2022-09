Oświadczenia Kremla o możliwym użyciu broni jądrowej są absolutnie nie do przyjęcia. Kijów nie podda się - napisał na Twitterze minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba po ostatniej wypowiedzi szefa rosyjskiej dyplomacji. Siergiej Ławrow, który jest w Nowym Jorku, zapowiedział, że "wszystkie rosyjskie prawa i doktryny, w tym doktryna nuklearna, będą miały zastosowanie do terytoriów Ukrainy, przyłączonych do Rosji w drodze referendów". "Rosja może ogłosić aneksję okupowanych obszarów obwodu donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego Ukrainy w piątek 30 września" - podał z kolei portal Ukrainska Prawda.