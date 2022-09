Rosyjski prezydent Władimir Putin odrzucił prośby swoich dowódców wojskowych, by wycofać siły z Chersonia - podał dziennik "New York Times". Według przedstawicieli władz USA Putin w coraz bardziej bezpośredni sposób angażuje się w podejmowanie decyzji wojskowych, co prowadzi do napięć.

Władimir Putin / GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / PAP/EPA Według cytowanych przez gazetę anonimowych przedstawicieli administracji USA zaznajomionych z raportami wywiadu, Władimir Putin miał powiedzieć dowódcom, że wszystkie strategiczne decyzje dotyczące pola bitwy należą do niego. "NYT" sugeruje, że mimo to decyzję o mobilizacji podjął w oparciu o rekomendację wojskowych. Źródła dziennika stwierdziły też, że decyzja Putina, by nie pozwolić siłom rosyjskim na wycofanie się z Chersonia, "doprowadziła do osłabienia morale wśród rosyjskich żołnierzy, którzy zostali w dużej mierze odcięci od linii zaopatrzenia".



Według Pentagonu na prawym brzegu Dniepru w okolicach Chersonia znajduje ok. 20 tys. rosyjskich żołnierzy. Zaopatrzenie tych wojsk jest znacznie utrudnione ze względu na zniszczenie przez Ukrainę mostów i przepraw pontonowych przez rzekę. Cytowani przez "NYT" oficjele uważają, że Ukraina może wkrótce powtórzyć na południu sukcesy swojej ofensywy w obwodzie charkowskim. Tam Putin również miał być przeciwko odwrotowi wojsk będących w trudnej pozycji.



"NYT" podaje, że rosyjscy dowódcy "wielokrotnie kwestionowali" początkowe plany wojenne Putina zakładające uderzenie na Kijów, ostrzegając o niedostatecznej liczbie żołnierzy i uzbrojenia. Gdy okazało się, że mieli rację, Putin miał dać im większą swobodę w opracowaniu nowej strategii opartej na ostrzale artyleryjskim.



Według przedstawicieli administracji USA rosyjscy generałowie są podzieleni co do podejścia rosyjskiego prezydenta, zabraniającego wszelkich odwrotów. Zobacz również: Zełenski: Do Ukrainy dotarły pierwsze dwa systemy obrony powietrznej NASAMS

2240 zatrzymanych na protestach przeciwko mobilizacji. Płoną komendy wojskowe

"Pytali, czy chcę mieć szybką czy piękną śmierć". Brytyjczyk o pobycie w rosyjskiej niewoli

Zełenski najbardziej wpływowym Żydem 2022 roku: Zmienił światowy porządek