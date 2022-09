Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał ustawę z poprawkami do kodeksu karnego, która przewiduje kary do 10 lat więzienia za dezercję oraz poddanie się - informuje niezależny portal Meduza. Do oddania głosu nie trzeba okazywać dokumentów, a tzw. komisje wyborcze z powodu braku frekwencji nachodzą ludzi w domach - mówi o przebiegu rosyjskiego pseudoreferendum szef obwodu ługańskiego na wschodzie Ukrainy Serhij Hajdaj. Jak zaznacza Rosjanie zatrzymują ludzi na ulicy każąc im głosować, a kiedy słyszą, że ktoś nie ma dokumentu tożsamości odpowiadają: "nie trzeba, my ciebie i tak znamy". Śledzimy dla Was najważniejsze wydarzenia z 213. dnia wojny w naszej relacji minuta po minucie 24.09.2022 roku.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zniszczenia w Liptsy w obwodzie charkowskim / Mykola Kalyeniak / PAP

TU ZNAJDZIESZ NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE WS. WOJNY NA UKRAINIE Z PIĄTKU

20:02

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyznał pośmiertnie tytuł Bohatera Ukrainy z orderem Złotej Gwiazdy Serhijowi Sowie, żołnierzowi, którego ciało zidentyfikowano w jednym z grobów pod wyzwolonym spod rosyjskiej okupacji Iziumem.

"Ciało Serhija Sowy zostało znalezione w miejscu masowego pochówku w Iziumie. Zdjęcie jego okaleczonej ręki w niebiesko-żółtej opasce stało się symbolem bestialstwa Rosjan w obwodzie charkowskim" - napisał na Telegramie szef władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow.

Pochodzący z Nikopola żołnierz służył w ukraińskiej armii od 2014 r. Przez pięć miesięcy był uznany za zaginionego.

19:54

Masowe aresztowania podczas protestów w Rosji.

19:35

Kolejka na rosyjsko-gruzińskiej granicy w 2008 i 2022 roku.

19:21

Trwają pseudoreferenda na okupowanych terenach Ukrainy.

18:54

Co najmniej pięćdziesięciu rosyjskich oligarchów złożyło pozew do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu o unieważnienie wpisania ich na unijną listę sankcji - informuje dziennik "NRC". Według portalu Politico wśród powodów jest były właściciel klubu piłkarskiego Chelsea Roman Abramowicz.

Wykreślenie z listy sankcyjnej pozwoliłoby Rosjanom odzyskać dostęp do aktywów przejętych przez kraje europejskie. Jak informuje holenderska gazeta, dotychczas w UE zamrożono ich aktywa o łącznej wartości 13,8 miliarda euro, w tym wille, jachty, prywatne samoloty, konta bankowe i lokaty.

18:32

Rosyjski myśliwiec zestrzelony przez ukraińskie siły.

18:22

Co najmniej 628 osób zatrzymała dotąd policja w 27 miastach Rosji w sobotę podczas protestów przeciwko wojnie na Ukrainie i ogłoszonej mobilizacji - powiadomiła organizacja OWD-Info, organizacji pozarządowej monitorującej protesty w Rosji. Policja stosuje siłę. Najwięcej zatrzymanych jest w Moskwie i Petersburgu.

18:06

Ze względu na poważne szkody dla pozycji międzynarodowej Finlandii należy znacząco ograniczyć wjazd do kraju obywateli Rosji oraz przyznawanie im wiz - postanowiono na wspólnym posiedzeniu prezydenta oraz komitetu polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

Rada ministrów pod przewodnictwem premier Sanny Marin ma podjąć oficjalną decyzję w tej kwestii w najbliższych dniach. Według szefa MSZ Pekki Haavisto na tej podstawie można by w całości zakazać przyjazdu Rosjanom na podstawie wiz turystycznych - pisze krajowa agencja STT.

17:49

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał ustawę z poprawkami do kodeksu karnego, która przewiduje kary do 10 lat więzienia za dezercję oraz poddanie się - informuje niezależny portal Meduza.

17:34

"Mariupol do Ukraina" - mieszkańcy miasta protestują przeciwko rosyjskiej okupacji.

17:07

Rosyjscy najemnicy na Białorusi mogą planować prowokacje przy granicy z Ukrainą - podaje w sobotę Ukraińska Prawda, powołując się na na portal Sprotyw, stworzony przez Siły Operacji Specjalnych ukraińskiej armii.

Według tej informacji do ewentualnych aktów dywersji może dojść przy granicy Białorusi z Ukrainą, w rejonie Pińska, Kobrynia i Iwanowa w obwodzie brzeskim.

16:48

Uwolnieni z rosyjskiej niewoli ukraińscy wojskowi są szokująco złym stanie. Niemal wszyscy z 215 uwolnionych jeńców cierpi z powodu niedożywienia i ostrej anoreksji - powiadomił portal Ukraińska Prawda, powołując się na przewodniczącą fundacji opiekującej się pułkiem Azow.

16:29

Archiwalne nagranie krążownika "Moskwa" u wybrzeży wyspy Węży. 48 dni później krążownik został zatopiony.

16:25

W Moskwie protest przeciwko mobilizacji miał rozpocząć się w sobotę o godz. 17 (16 w Polsce), jednak zatrzymania zaczęły się już wcześniej - powiadomiła telewizja Nastojaszczeje Wremia. Według OWD-Info, organizacji pozarządowej monitorującej protesty w Rosji, w kraju zatrzymano w sobotę co najmniej 157 osób w 16 miastach.



Protesty w Moskwie i Petersburgu miały się rozpocząć o godz. 16 czasu polskiego. Media relacjonują, że w stolicy przy stacji metra Czistyje Prudy trwają zatrzymania.

16:13

Członkowie Zgromadzenia Narodowego, izby niższej francuskiego parlamentu, złożyli wniosek o powołanie komisji śledczej w sprawie możliwego finansowania partii politycznych we Francji przez rosyjskie podmioty. To reakcja na ujawnione przez władze USA dane wywiadowcze, z których wynika, że Rosja wydała w ostatnich latach setki milionów dolarów, by wpływać na polityków i władze w innych państwach.



Wniosek złożyło ośmiu deputowanych, członków partii Odrodzenie (wcześniej Republiko, Naprzód!; LREM) prezydenta Emmanuela Macrona. W pokazanym mediom liście do przewodniczącej Zgromadzenia Narodowego Yael Braun-Pivet wskazali oni na niedawne odtajnienie dokumentów amerykańskiego wywiadu.



Parlamentarzyści zauważyli również, że skrajnie prawicowa partia Marine Le Pen, Zjednoczenie Narodowe (RN), nadal spłaca dług zaciągnięty w rosyjskich bankach.

15:37

Mobilizacja w obwodzie omskim zamieniła się w regularną bijatykę.

15:18

Kolejne trofea, które ukraińscy obrońcy znaleźli na pozycjach Rosjan.

14:24

Rosyjski niedźwiedź jest zraniony i niestety możemy się spodziewać w najbliższym czasie eskalacji przemocy oraz fali rosyjskiej agresji; nie zmienia to faktu, że z każdym kolejnym dniem putinowski reżim słabnie, traci krew i powietrze - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Premier w najnowszym podcaście opublikowanym na Facebooku nawiązał do wyemitowanego w środę orędzia prezydenta Rosji Władimira Putina, który ogłosił częściową mobilizację oraz zagroził "użyciem wszelkich środków", by bronić Rosji przed rzekomym zagrożeniem z Zachodu.

Orędzie Putina, w którym ogłosił mobilizację wśród rosyjskich cywilów było obliczone na wzbudzenie strachu, tyle że to wcale nie świadczy o sile Rosji, ale o głębokim kryzysie, w jakim się znalazła - ocenił szef rządu.

Przyznał, że "z pewną delikatną nadzieją patrzy na rosyjskie protesty". Najlepiej by było oczywiście, gdyby wielu Rosjan, którzy są przeciwnikami systemu zostało w Rosji i walczyło o zmianę. Pod skomasowaną presją zewnętrzną i wewnętrzną kremlowski reżim mógłby upaść. To pewne. Dlatego nie można teraz odpuścić, szala zwycięstwa powoli przechyla się na stronę Ukrainy, na stronę Europy, na stronę wolnego i sprawiedliwego świata - powiedział premier.



13:20

Generał pułkownik Michaił Mizincew, który miał dowodzić oblężeniem Mariupola, został wiceministrem obrony Federacji Rosyjskiej. Na nowym stanowisku będzie odpowiadał za zaopatrzenie logistyczne.

13:14

Kolejka samochodów na granicy rosyjsko-gruzińskiej ma już długość 10 kilometrów, wciąż wielu Rosjan próbuje opuścić swój kraj po ogłoszonej w środę mobilizacji na wojnę z Ukrainą - informuje redakcja BBC.



Ruch na granicy odbywa się bardzo wolno. Niektórzy z oczekujących są na granicy od ponad 20 godzin i wciąż jej nie przekroczyli.



Również na granicy rosyjsko-fińskiej wzrosła liczba przyjezdnych. Władze w Helsinkach informowały, że liczba osób wjeżdżających do kraju z Rosji zwiększyła się dwukrotnie w porównaniu z zeszłym tygodniem.

13:00

W Rosji zaczęły się zatrzymania na sobotnich akcjach protestu przeciwko mobilizacji na wojnę na Ukrainie - podaje niezależna telewizja Dożd. Na razie wiadomo o kilkudziesięciu zatrzymanych. Protesty w Moskwie i Petersburgu zaplanowano na późne godziny popołudniowe.



W Irkucku zatrzymano ok. 20 osób. Do niektórych uczestników manifestacji podchodzą osoby po cywilnemu i zmuszają ich do tego, by iść z nimi "ustalić tożsamość" - relacjonuje Dożd.



W Tomsku już na początku protestu zatrzymano co najmniej cztery osoby, a w Chabarowsku - trzy. W Chabarowsku na protest wyszło ok. 15 osób.





12:00

W częściowo okupowanym obwodzie chersońskim, na południu Ukrainy, podczas pseudoreferendum w sprawie aneksji tego regionu po domach chodzą tzw. komisje wyborcze w asyście uzbrojonych ludzi i każą głosować mieszkańcom za członków rodziny, których nie ma w domu - informują władze ukraińskie.



"Drugi dzień teatru absurdu" - napisał o przebiegu pseudoreferendum Jurij Sobolewski, przedstawiciel lojalnych wobec Kijowa władz obwodu chersońskiego.



"Lokale wyborcze nadal świecą pustkami. +Komisje wyborcze+ w asyście uzbrojonych żołnierzy koczują po obwodzie polując na wyborców, którzy starają się wszelkimi sposobami uniknąć spotkania" - zaznacza Sobolewski.



11:00

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała w sobotę, że ustaliła nazwisko rosyjskiego dowódcy, który wydał rozkaz zatrzymywania i torturowania Ukraińców w okupowanym Chersoniu. Jest nim - według SBU - Aleksandr Naumienko z Rosgwardii (gwardii narodowej).



10:00

Kilkudziesięciu Rosjanom odmówiono wjazdu do Polski po zaostrzeniu ograniczeń - powiedziała rzeczniczka Straży Granicznej porucznik Anna Michalska. Obywatele rosyjscy od poniedziałku nie mogą podróżować do naszego kraju w celach turystycznych, biznesowych, kulturalnych ani sportowych.



09:30

Do oddania głosu nie trzeba okazywać dokumentów, a tzw. komisje wyborcze z powodu braku frekwencji nachodzą ludzi w domach - mówi o przebiegu rosyjskiego pseudoreferendum szef obwodu ługańskiego na wschodzie Ukrainy Serhij Hajdaj.



"Żeby podwyższyć frekwencję, pracownicy +komisji wyborczych+ w asyście uzbrojonych wojskowych Federacji Rosyjskiej zmuszają ludzi do głosowania bezpośrednio w mieszkaniach" - opisuje Hajdaj w serwisie Telegram.



Rosjanie zatrzymują ludzi na ulicy każąc im głosować, a na argument, że ktoś nie ma dokumentu tożsamości odpowiadają: "nie trzeba, my ciebie i tak znamy" - relacjonuje szef regionu.



"Obdzwaniają ludzi. Jeśli ktoś jest zatrudniony, to w razie odmowy przyjścia do +lokalu wyborczego+ grożą mu zwolnieniem. Znajdują nawet tych, którzy wyjechali do Rosji i +zapraszają+, by tam oddali głos" - poinformował Hajdaj.





08:45

Rosja chce zniszczyć Tatarów krymskich poprzez mobilizację na wojnę - uważa przedstawicielka prezydenta Ukrainy na Krymie Tamiła Taszewa, cytowana przez agencję Ukrinform. Według niej to "pokazowa akcja ukarania" Tatarów krymskich za to, że nie popierali okupantów.



W czwartek i piątek w miejscowościach zamieszkanych przez Tatarów na Krymie okupanci rozdawali wezwania do wojska. Często także wsadzali ludzi do samochodów i zawozili do komisji uzupełnień.



"Wiek - 18-50 lat. Według naszych źródeł nie patrzą na choroby, o których im mówią złapani mężczyźni, mówiąc: teraz wszyscy się nadają" - relacjonuje przedstawicielka prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.



08:30

W ramach "częściowej mobilizacji" w Rosji na front może zostać wysłanych nawet 1,2 mln ludzi - informuje Meduza, powołując się na źródło zbliżone do jednego z ministerstw. Głównie rekrutowane mają być osoby z biedniejszych regionów, gdzie "nie ma mediów, opozycji, ale jest więcej poparcia" dla wojny.

08:00

W ostrzeliwanych przez Rosjan miejscowościach obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy zginęły w piątek dwie osoby, trzech innych mieszkańców zostało rannych - poinformował w sobotę rano szef administracji obwodowej Pawło Kyryłenko.



Według danych przytoczonych przez Kyryłenkę od 24 lutego, początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę, w ostrzałach zginęło w obwodzie donieckim ponad 880 cywilów. Władze ukraińskie nie dysponują danymi o ofiarach w okupowanych miastach - Mariupolu i Wołonowasze.



07:30

W zajętych przez siły rosyjskie częściach obwodów zaporoskiego i chersońskiego na południu Ukrainy okupacyjne władze zaczęły wręczać mężczyznom wezwania do rosyjskiej armii - informuje w sobotę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.



Wezwania w ramach ogłoszonej w Rosji mobilizacji na wojnę z Ukrainą otrzymują mężczyźni w wieku poborowym, którzy zrzekli się ukraińskiego obywatelstwa i otrzymali rosyjskie paszporty - podkreśla sztab.

07:00

Jedna wroga rakieta trafiła w osiedle mieszkalne miasta obwodowego i spowodowała pożar w wielopiętrowym budynku. Niestety jedna osoba zginęła, siedem zostało rannych" - napisał gubernator w serwisie Telegram.