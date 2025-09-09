Ukraina otrzymała od Niemiec wyrzutnie systemu obrony powietrznej Patriot. To jednak nie koniec dobrych wieści dla Kijowa - szef niemieckiego koncernu zbrojeniowego Rheinmetall, zapowiedział dostarczenie w tym roku Ukrainie nowych systemów przeciwlotniczych Skyranger. Obietnicę Ukraińcom złożył też niemiecki minister obrony.

Niemcy przekażą Ukrainie nowe systemy przeciwlotnicze Skyranger / IMAGO/Chris Emil Janssen/Imago Stock and People / East News

W ostatnim czasie Rosjanie nasilili ataki powietrzne na Ukrainę - w miniony weekend wojska Władimira Putina zaatakowały Kijów w ramach największego od początku wojny powietrznego uderzenia na terytorium naszego wschodniego sąsiada. Ukraińskie lotnictwo podało, że w nocy z soboty na niedzielę Rosjanie wystrzelili 805 dronów i 13 rakiet, zabijając co najmniej cztery osoby w różnych regionach kraju. Po raz pierwszy uszkodzona została wówczas siedziba rządu w Kijowie.

Media zagraniczne, w tym brytyjski dziennik "Financial Times", zwróciły uwagę, że Ukrainie grozi niedobór broni przeciwlotniczej po tym, jak Stany Zjednoczone spowolniły swoje dostawy dla Kijowa. Kraje UE niedawno zgodziły się wysłać systemy obrony powietrznej i amunicję ze swoich zapasów oraz zakupić broń ze Stanów Zjednoczonych, aby móc zaopatrzyć ukraińskie siły. Jednak dostawy te docierają obecnie do Ukrainy w ograniczonym zakresie.

W odpowiedzi na ukraińskie braki w systemach obrony powietrznej, Niemcy, które należą do grona państw europejskich przekazujących Ukrainie najwięcej sprzętu wojskowego, dostarczyli broniącemu się przed rosyjską agresją państwu wyrzutnie systemu obrony powietrznej Patriot.

Niemiecki minister obrony Boris Pistorius, który poinformował o dostawach, zapowiedział również uruchomienie "nowej inicjatywy głębokich uderzeń", która obejmie "dostawę kilku tysięcy dronów dalekiego zasięgu" wyprodukowanych w kooperacji z ukraińskim przemysłem zbrojeniowym. Wartość podpisanych kontraktów z firmami zbrojeniowymi ma wynieść 300 mln euro.

Ukraina dostanie systemy, których nie ma Bundeswehra

To jednak nie wszystko. Armin Papperger, szef niemieckiego koncernu zbrojeniowego Rheinmetall, zapowiedział dostarczenie Ukrainie w tym roku nowych systemów przeciwlotniczych Skyranger. Według Pappergera do podpisania umowy na przekazanie sprzętu ma dojść podczas targów obronnych DSEI 2025 w Londynie.

Prezes Rheinmetallu podkreślił w rozmowie z nadawcą publicznym ZDF, że nowe systemy Skyranger bardzo skutecznie zwalczają drony i - jak ocenił - mogą pomóc Ukrainie. Zwrócił uwagę, że tych najnowszych systemów nie posiada nawet niemiecka armia, czyli Bundeswehra.