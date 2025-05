"Muszę się spotkać z Putinem i to rozwiążemy, a jeśli nie - to będzie bardzo ciekawie" - powiedział prezydent USA Donald Trump, odnoszą się do negocjacji ws. wojny w Ukrainie. Zagroził też Iranowi, że jeśli wkrótce nie przyjmie propozycji USA w sprawie programu atomowego "staną się złe rzeczy".

Donald Trump / AA/ABACA/Abaca / East News Zobacz również: Niespodziewana deklaracja Watykanu ws. Rosji i Ukrainy

Ukraińcy stracili myśliwiec F-16. "Zaistniała sytuacja kryzysowa" Trump odpowiedział w ten sposób na pytanie, czy zamierza zadzwonić do Władimira Putina, by omówić sprawę wojny w Ukrainie. Odparł, że może tak być, lecz sugerował, że konieczne jest spotkanie twarzą w twarz. Musimy się spotkać. On i ja musimy się spotkać i myślę, że to rozwiążemy - a może i nie, ale przynajmniej będziemy to wiedzieć. A jeśli nie rozwiążemy tego, to będzie bardzo ciekawie - powiedział Trump podczas krótkiego briefingu na pokładzie samolotu Air Force One w Abu Zabi po zakończeniu swojej wizyty na Bliskim Wschodzie. Trump: Teheran musi działać szybko Trump odniósł się też do negocjacji w sprawie ograniczenia programu atomowego Iranu. Powiedział, że USA złożyły Iranowi formalną propozycję w tej sprawie. Jak dodał, Teheran wie, że "musi działać bardzo szybko, bo inaczej stanie się coś złego". Na pytanie o obawy i sprzeciw Izraela wobec zniesienia sankcji przeciwko Syrii prezydent USA odparł, że nie konsultował tej sprawy z Tel Awiwem, a zniósł sankcje dlatego, że w przeciwnym wypadku kraj ten "nie miałby szans na sukces". Chwalił też nowego prezydenta Syrii, byłego dżihadystę Ahmada asz-Szarę. Uznał go za "silnego lidera" z dużą energią. Pytany zaś o izraelskie plany kolejnej ofensywy w Strefie Gazy, Trump nie zajął jednoznacznego stanowiska, lecz zaznaczył, że trzeba pomóc głodującym Palestyńczykom. "Stworzymy dom dla ludzi, którzy są źle traktowani" Amerykański przywódca bronił też swojej decyzji o przyjęciu afrykanerskich imigrantów z RPA jako uchodźców, powtarzając swoją ocenę, że są oni poddawani "ludobójstwu", a władze RPA są "poza kontrolą". Chodzi nam o ratowanie życia i zamierzamy to zrobić, więc stworzyliśmy dla nich dom i stworzymy dom dla innych ludzi, którzy są źle traktowani, bez względu na ich kolor skóry - oznajmił.