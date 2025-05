Kandydat radykalnej prawicy i europoseł Grzegorz Braun notuje poparcie na podobnym poziomie do marszałka Sejmu Szymona Hołowni - wynika z sondażu Opinia24 dla RMF FM. Obu polityków dzieli mniej niż jeden punkt procentowy poparcia. Kandydat Trzeciej Drogi zdaje się jednak nie przejmować tym faktem. "Nie patrzę na sondaże, mam je w poważaniu" - skomentował dosadnie w Porannej rozmowie radia RMF FM.

Szymon Hołownia reaguje na kiepskie notowania sondażu RMF24 / Artur Reszko / PAP

Z najnowszego sondażu Opinia24 przeprowadzonego dla radia RMF FM wynika , że w zbliżających się wielkimi krokami wyborach prezydenckich najwięcej głosów zdobędzie kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy, ubiegający się o najważniejszy urząd w państwie, notuje jednak spadek poparcia, które wynosi poniżej 30 procent.

Hołownia niewzruszony wynikami sondażu

Powody do zmartwień przed finałem wielomiesięcznej kampanii wyborczej ma za to marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Polityk wydaje się jednak nie martwić najnowszą prognozą wyborczą. Nie patrzę na sondaże, mam je w poważaniu, sondaże nie są wyrocznią. Pokazują, że ludzie zdecydują w ostatnim momencie. Sondaże w Polsce nie decydują na szczęście o wyniku wyborów - stwierdził w Porannej rozmowie radia RMF FM.

Prorosyjski kandydat prawicy wyprzedzi marszałka Sejmu?

Sondaż Opinia24 dla RMF FM nie tylko nie daje szans kandydatowi Trzeciej Drogi na wejście do drugiej tury, ale wskazuje na niewielką przewagę nad kandydatem radykalnej prawicy, Grzegorzem Braunem, który nie kryje się ze swoimi antyukraińskim - a przede wszystkim prorosyjskimi - poglądami. Między marszałkiem sejmu a kontrowersyjnym europosłem różnica wynosi zaledwie 0,5 procent.

/ Opinia24 dla RMF FM /

Walka z lewicą

Co więcej, walka ze skrajnie prawicowym kandydatem to nie jedyne zmartwienie dla Szymona Hołowni. Jeszcze mniejszą przewagę ma nad kandydatami lewicy. Magdalena Biejat traci do polityka Trzeciej Drogi zaledwie 0,1 pkt. Z kolei kandydat partii Razem Adrian Zandberg ma do odrobienia jedynie 0,6 pkt. Jest jeszcze jedna istotna okoliczność. Słaby wynik Hołowni - jak wskazują autorzy sondażu - tkwi głównie w małej popularności wśród wyborców koalicji Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego, a więc wyborców wspólnego kandydata tych frakcji.

Na tym polu stracił on przede wszystkim w walce o głosy z Rafałem Trzaskowskim. Na Hołownię zagłosować chce zaledwie połowa zwolenników TD, którą reprezentuje w walce o prezydenturę.

Co dalej z Trzecią Drogą?

Jeśli prognoza sondażu Opinia24 przełoży na wynik niedzielnych wyborców, polityczna przyszłość tak Trzeciej Drogi, jak i samego Szymona Hołowni stanie przed sporym znakiem zapytania. Sondaż pracowni Opinia24 dla RMF FM został wykonany od 12 do 14 maja na reprezentatywnej próbie 1003 mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej. Badanie przeprowadzono techniką wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo - CATI.