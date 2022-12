Do sieci trafiło krótkie nagranie, na którym widać ukraińską żołnierkę tańczącą do jednej z piosenek znanych ze słynnej animacji "Pokemony". Film udostępniło na Twitterze ukraińskie ministerstwo obrony. "Poranny taniec Pikachu. Zima nie przeszkadza, by mieć dobry nastrój" - skomentował resort.

Na 23-sekundowym nagraniu występuje ukraińska żołnierka ubrana w mundur bojowy - w tle słychać muzykę, do której tańczy na śniegu bohaterka filmiku. Nagranie udostępniło na Twitterze ministerstwo obrony Ukrainy. Resort skomentował: "Poranny taniec Pikachu (jeden z bohaterów animacji "Pokemony" - przyp. red.). Zima nie przeszkadza, by mieć dobry nastrój" - skomentował resort. Filmik ma ponad 68 tys. polubień i blisko 7,5 tys. reetwittów. Ministerstwo obrony opublikowało podobne nagranie wczoraj. Widać na nim ukraińskiego żołnierza, który tańczy na masce samochodu w rytm muzyki klubowej. "Wysoki stan morale" - skomentował resort. We wrześniu - po tym, jak Ukraińcy odbili miasto Izium z rąk Rosjan - w sieci pojawiło się nagranie, na którym widać radość ukraińskiego żołnierza. Uwagę przykuł symbol, który miał na mundurze. Widniała na nim podobizna Pikachu, który w azjatyckiej bajce raził swoich wrogów używając do tego elektrycznych wiązek. Tuż po wybuchu wojny w Ukrainie Pokemon Company wydało oświadczenie na swoim oficjalnym koncie w mediach społecznościowych. Potwierdziło wsparcie dla zaatakowanego kraju i przekazało darowiznę na cele charytatywne - 200 000 USD na organizację non-profit GlobalGiving.