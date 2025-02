"Dyktator bez wyborów, Zełenski, lepiej niech działa szybko, inaczej nie będzie miał kraju" - stwierdził prezydent USA Donald Trump. Oskarżył też ukraińskiego przywódcę o nakłonienie USA do udziału w "wojnie, której nie mógł wygrać".

Donald Trump nazwał prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego "dyktatorem bez wyborów". Zarzucił mu, że wykonał "okropną robotę" jako szef państwa i namówił USA na udział w wojnie.

Trump: Umiarkowanie udany komik i 350 miliardów

"Pomyślcie: umiarkowanie udany komik, Wołodymyr Zełenski, namówił Stany Zjednoczone Ameryki do wydania 350 mld dolarów, aby rozpocząć wojnę, której nie można było wygrać, która nigdy nie musiała się zacząć, wojnę, której on, bez USA i Trumpa nigdy nie będzie w stanie zakończyć" - napisał Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

"Dyktator bez wyborów, Zełenski lepiej niech działa szybko, inaczej nie będzie miał kraju" - dodał, oskarżając ukraińskiego prezydenta, że zależy mu tylko na pieniądzach.

"Kocham Ukrainę, ale Zełenski wykonał okropną robotę, jego kraj jest zniszczony, a miliony ludzi niepotrzebnie zginęły - i tak to trwa..." - dodał prezydent USA.

Trump atakuje, Zełenski odpowiada

Donald Trump po wtorkowym spotkaniu USA-Rosja w Rijadzie skrytykował postawę ukraińskiego rządu: "Dziś usłyszałem 'och nie zostaliśmy zaproszeni'. Cóż, nie powinniście byli tego (wojny) zaczynać, a potem mieliście 3 lata, by to zakończyć. Mogliście zawrzeć umowę" - powiedział, odnosząc się do Wołodymyra Zełenskiego.