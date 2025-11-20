Budapeszt wyraża gotowość do organizacji szczytu pokojowego, jednocześnie ostro krytykuje politykę Unii Europejskiej wobec Ukrainy. Szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto podkreśla, że dalsze przekazywanie środków finansowych do Kijowa w obliczu doniesień o korupcji to "szaleństwo".

Peter Szijjarto / WAEL HAMZEH / PAP/EPA

Więcej informacji na temat wojny w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto zadeklarował w czwartek poparcie dla amerykańskich inicjatyw mających na celu zakończenie wojny w Ukrainie.

Podkreślił, że prezydent USA Donald Trump jest "całkowicie zaangażowany" w działania na rzecz pokoju, a Węgry są gotowe wspierać jego plany. Szijjarto zapewnił również, że Budapeszt może zorganizować szczyt pokojowy, gdy tylko strony konfliktu wyrażą taką gotowość.

Krytyka Komisji Europejskiej

Szef węgierskiej dyplomacji ponadto ostro skrytykował Komisję Europejską za propozycję dalszego finansowania Ukrainy, mimo pojawiających się doniesień o korupcji na wysokim szczeblu w tym kraju.

Szijjarto określił jako "szaleństwo" fakt, że przewodnicząca KE Ursula von der Leyen apeluje do państw członkowskich o przekazanie Ukrainie kolejnych stu miliardów euro. Jego zdaniem, jeśli UE chce poważnie traktować walkę z korupcją, powinna natychmiast wstrzymać płatności i domagać się rozliczenia finansowego.

Szijjarto wyraził opinię, że decydenci w Brukseli "żyją w iluzji" w kwestii wojny w Ukrainie. Zwrócił uwagę, że konflikt trwa już prawie cztery lata, a Rosja zajmuje coraz większe terytoria ukraińskie. Według niego dotychczasowe sankcje nie doprowadziły do załamania rosyjskiej gospodarki.