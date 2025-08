Putin ogłosił największy pobór do wojska w Rosji od lat

W marcu 2025 roku prezydent Rosji ogłosił największy od 2011 roku pobór do wojska, wzywając do służby 160 tysięcy mężczyzn w wieku 18-30 lat. To element planu zwiększenia liczebności rosyjskiej armii w obliczu trwającej wojny w Ukrainie i rosnących napięć z NATO.

Wiosenny pobór, który trwał od kwietnia do lipca, odbywał się kilka miesięcy po zapowiedzi Putina o zwiększeniu liczby żołnierzy do 1,5 miliona oraz całkowitej liczebności sił zbrojnych do niemal 2,39 miliona. To wzrost o 180 tysięcy w ciągu najbliższych trzech lat.

Obecny pobór jest o 10 tysięcy większy niż w analogicznym okresie 2024 roku. Od ubiegłego roku Rosja zwiększyła pulę potencjalnych poborowych, podnosząc maksymalny wiek z 27 do 30 lat.

Od stycznia przyszłego roku ma również wejść w życie ustawa regulująca kwestie poboru w Rosji i ustanawiająca całoroczny okres poborowy do armii, co sugeruje systematyczne zwiększanie liczebności armii przez Rosję. Do tej pory pobór w Rosji odbywał się dwa razy w roku. Trwał od 1 kwietnia do 15 lipca i od 1 października do 31 grudnia.