W miejscowości Iwanowice Małe w województwie śląskim zatrzymano prawdopodobnego sprawcę strzelaniny, do której doszło dzisiaj rano. Ranny 39-latek został przewieziony do szpitala. Policja apelowała do mieszkańców miejscowości o to, by nie wychodzili z domów. "Około godz. 13:50 doszło do zatrzymania mężczyzny" - przekazała policja.