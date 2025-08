Policja zatrzymała dwóch 23-latków poszukiwanych w związku z zabójstwem w Policach (woj. zachodniopomorskie). Jak dowiedziała się reporterka RMF FM Aneta Łuczkowska, mężczyźni niebawem staną przed prokuratorem i usłyszą zarzuty. Funkcjonariusze zatrzymali też trzy kolejne osoby za utrudnianie śledztwa.

Policja zatrzymała dwóch mężczyzn poszukiwanych w związku z zabójstwem / Shutterstock

Dwaj podejrzewani o zabicie młodego mężczyzny w Policach zostali zatrzymani na terenie województwa, dzięki pracy operacyjnej policjantów. Wczoraj służby opublikowały wizerunki poszukiwanych i apel o pomoc w ustaleniu gdzie się ukrywają. To pomogło pośrednio, bo doprowadziło funkcjonariuszy do trzech mężczyzn, którzy w tym ukrywaniu zbiegłym sprawcom pomagali. To mieszkańcy Polic w wieku 18, 21 i 45 lat.

Podejrzani są o utrudnianie prowadzonego postępowania, czyli tzw. poplecznictwo - przekazała Mirosława Rudzińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Za utrudnianie śledztwa grozi im do 5 lat więzienia.

Zbrodnia w Policach

Do ataku na mężczyznę doszło w niedzielę nad ranem, na deptaku przy ul. Wyszyńskiego, niedaleko całodobowego sklepu monopolowego.

Niespełna 30-letni mężczyzna miał tam kupić papierosy, ale został zaatakowany przed dwóch napastników i w trakcie bójki ugodzony nożem. Ofiara trafiła do szpitala, gdzie niestety zmarła.