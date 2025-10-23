Na marginesie szczytu Unii Europejskiej w Brukseli doszło do spotkania premiera Polski Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Podczas szczytu unijni liderzy debatują m.in. nad przyszłością zamrożonych aktywów rosyjskiego banku centralnego, których wartość sięga aż 200 miliardów euro.
Spotkanie Zełenskiego z Tuskiem miało charakter zamknięty. Po oficjalnych rozmowach z szefami państw i rządów UE, ukraiński prezydent spotkał się z polskim premierem na osobności. Zdjęcie z tego wydarzenia zostało opublikowane na platformie X przez kancelarię szefa rządu.