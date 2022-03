Rząd Holandii poinformował w piątek, że dostarczy na Słowację jeden amerykański system obrony powietrznej Patriot w zamian za system przeciwlotniczy S-300, który Bratysława zamierza wysłać na Ukrainę. Dwa systemy Patriotów mają przekazać Słowakom Niemcy.

System Patriot. Zdjęcie udostępnione / THOMAS FREY / PAP/EPA

"Pogorszenie sytuacji bezpieczeństwa w Europie w wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę sprawia, że takie działania są konieczne" - napisała w komunikacie minister obrony Holandii Kajsa Ollongren. Dodała, że Niemcy wysyłają na Słowację dwa systemy Patriot.

W środę Słowacja wstępnie zgodziła się wysłać na Ukrainę swój system przeciwlotniczy S-300, ale domagała się zapewnień, że jeśli przekaże swe uzbrojenie, to zostanie ono szybko zastąpione. Ukraina domaga się od Zachodu wzmocnienia swego systemu obrony przeciwlotniczej, aby skuteczniej zwalczać rosyjskie ataki powietrzne.

Patriot to amerykański rakietowy system ziemia-powietrze, instalowany na mobilnej platformie samochodowej. Jego zadaniem jest zapewnienie ochrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej w końcowej fazie ataku wroga. System przeznaczony jest do zwalczania samolotów, helikopterów oraz bezzałogowych statków powietrznych, a także pocisków rakietowych. Może służyć także do zwalczania taktycznych pocisków balistycznych krótkiego i średniego zasięgu.

S-300 to rosyjskie systemy rakietowe ziemia-powietrze, opracowane do obrony przed samolotami i pociskami manewrującymi. Instalowane są na ośmiokołowych platformach samochodowych, mogą także poruszać się na gąsienicach.