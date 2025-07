Elon Musk ewidentnie podpadł szefowi polskiej dyplomacji. Odkąd obaj panowie pierwszy raz starli się na platformie X, Radosław Sikorski nie przepuszcza żadnej okazji, by testować cierpliwość oraz faktyczne intencje multimiliardera z USA. Tym razem polski minister zapytał Muska o opisane w artykule prasowym rezultaty śledztwa agencji Reutera. Sprawa znów dotyczy afery wokół terminali Starlink i trudnej do zrozumienia decyzji właściciela SpaceX.

Radosław Sikorski ma pytanie do Elona Muska / Anita Walczewska/ALLISON ROBBERT/AFP/East News / East News

Jesienią 2022 roku ukraińska armia korzystała z łączności satelitarnej Starlink do koordynacji działań wojskowych, co umożliwiło przełamanie pozycji rosyjskich pod Chersoniem.

Pod koniec września 2022 Elon Musk miał wydać polecenie wyłączenia Starlinka nad obszarem walk, co spowodowało utratę łączności i niepowodzenie w okrążeniu pozycji rosyjskich.

Decyzja Muska wywołała niepokój wśród wojskowych i polityków, zwłaszcza że Polska jest jednym z głównych sponsorów systemu Starlink dla Ukrainy.

Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski publicznie zapytał Muska o prawdziwość tych informacji.

Reuters opisał wydarzenia z jesieni 2022 roku, gdy Ukraińcy wypierali Rosjan z kolejnych terenów. Kluczowe starcia miały miejsce m.in. pod Chersoniem, gdzie okupanci znaleźli się w pewnym momencie w tragicznym położeniu. Łączność satelitarna Starlink umożliwia koordynację działań wojskowych i sterowanie dronami. Dzięki temu ukraińska armia skutecznie przełamywała rosyjskie pozycje, a wojska okupacyjne znalazły się w częściowym okrążeniu. Sytuacja była na tyle poważna, że Rosjanie zwrócili się o utworzenie "zielonego korytarza" dla swoich żołnierzy.

Rezultaty dziennikarskiego śledztwa wskazują, że pod koniec września 2022 roku, w najbardziej kluczowym momencie ukraińskiej kampanii odzyskiwania utraconych terenów, Elon Musk wydał polecenie wyłączenia Starlinka nad obszarem objętym walkami. Inżynierowie SpaceX natychmiast dezaktywowali setki terminali, co spowodowało nagłą utratę łączności przez ukraińskich żołnierzy. Drony przestały działać, a artyleria straciła możliwość precyzyjnego ostrzału. Próba okrążenia rosyjskich pozycji zakończyła się niepowodzeniem.

Według źródeł agencji Reutera Musk obawiał się, że sukcesy Ukrainy mogą sprowokować Rosję do użycia broni jądrowej. Podobne obawy wyrażali też niektórzy amerykańscy urzędnicy. Szerzej sprawę opisaliśmy TUTAJ.

Chociaż ukraińskie wojsko ostatecznie wyzwoliło Chersoń, rozkaz Muska był pierwszym udokumentowanym przypadkiem celowego ograniczenia Starlinka w strefie działań wojennych. Decyzja ta wywołała niepokój wśród wojskowych i polityków na całym świecie. Oto biznesmen jedną decyzją zmienił obraz wojny.

Sikorski nie odpuszcza Muskowi

O decyzję z 2022 roku postanowił Elona Muska zapytać szef polskiej dyplomacji. Wicepremier Radosław Sikorski zwrócił się na platformie X do miliardera, wklejając link do artykułu z agencji Reutera i zadając bardzo proste pytanie: Wielki człowieku, czy to prawda?