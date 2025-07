Tegoroczne wakacje nie rozpieszczają. Zamiast ciepłych, słonecznych dni mamy chłód, deszcze i burze. Nad Polską utrzymuje się niesprzyjający układ baryczny, który przynosi jesienną aurę. Kiedy możemy spodziewać się poprawy? Prognozy długoterminowe wskazują, że prawdziwie letnia pogoda może wrócić dopiero w sierpniu.

Jaka pogoda w sierpniu? / Shutterstock

Obecnie nasz kraj znajduje się pod wpływem tzw. niżu genueńskiego, który sprowadza do wielu regionów intensywne opady. Najwięcej deszczu spadnie we wschodniej, południowej i centralnej części Polski. Temperatury są wyraźnie niższe niż zazwyczaj o tej porze roku - w najchłodniejszych miejscach nie przekraczają nawet 17-18 st. C.

Ostrzeżenia dla kilku regionów Polski, fot. IMGW

Tak niestabilna pogoda ma się utrzymać co najmniej do końca pierwszej dekady sierpnia. W tym czasie dominować będą umiarkowane temperatury - zwykle od 20 do 25 st. C - oraz częste opady deszczu, lokalnie z burzami.

Kiedy powrót lata?

Nadzieję przynoszą najnowsze prognozy, które zapowiadają możliwą zmianę sytuacji synoptycznej po 10 sierpnia. Nad Europą Środkową ma zacząć dominować wyż, który wprowadzi bardziej stabilne i suche warunki atmosferyczne.

Jeśli prognozy się sprawdzą, druga i trzecia dekada sierpnia może przynieść więcej słońca i wyraźną poprawę pogody. Temperatura ma wtedy utrzymywać się w granicach 22-26 st. C, a więc w okolicach normy wieloletniej. Nie będą to może upały, ale warunki powinny sprzyjać wypoczynkowi.

Optymistycznie wygląda również prognoza na długi weekend w połowie miesiąca (15-17 sierpnia). Według obecnych modeli w tym okresie możemy liczyć na pogodną aurę, zwłaszcza na południu kraju, gdzie możliwe są dni z temperaturą sięgającą 27-28°C.

Prognoza długoterminowa na sierpień, fot. IMGW

Warto jednak pamiętać, że prognozy długoterminowe zawsze niosą ze sobą ryzyko błędu.