Kijów i Moskwa rozpoczęły największą od początku rosyjskiej inwazji wymianę jeńców wojennych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w piątek, że z rosyjskiej niewoli wróciło 390 ukraińskich wojskowych i cywilów.

Setki ukraińskich wojskowych wróciło z rosyjskiej niewoli (zdjęcie ilustracyjne) / STRINGER / PAP/EPA

Ukraina odzyskała 390 ukraińskich jeńców wojennych z rosyjskiej niewoli w ramach porozumienia o wymianie 1000 na 1000.

"Sprowadzamy naszych ludzi do domu. Pierwsza część porozumienia o wymianie 1000 na 1000 została wdrożona. To porozumienie zostało osiągnięte na spotkaniu w Turcji i ważne jest, aby w pełni je wdrożyć. Dziś mamy 390 osób. Oczekujemy, że wymiana będzie kontynuowana w sobotę i niedzielę" - poinformował we wpisie na platformie X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Ukraiński przywódca podziękował wszystkim, którzy pomagają i pracują 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, aby zapewnić powrót Ukraińców do domu. "Bardzo ważne jest, aby sprowadzić z powrotem wszystkich, którzy są w niewoli. Sprawdzamy każde nazwisko i informacje o każdej osobie. Będziemy kontynuować naszą pracę dyplomatyczną, aby takie kroki były możliwe" - zaznaczył szef państwa ukraińskiego.

Uwolnieni otrzymają niezbędną pomoc

Sztab Koordynacyjny ds. Jeńców Wojennych w Kijowie przekazał, że w imieniu prezydenta Ukrainy z rosyjskiej niewoli uwolniono 390 Ukraińców - 270 wojskowych i 120 cywilów.

"Uwolnieni obrońcy bronili naszej ziemi na kierunku donieckim, ługańskim, zaporoskim, charkowskim, chersońskim, a także brali udział w walkach w obwodach czernihowskim, sumskim i kijowskim. Wśród zwolnionych są trzy kobiety i 387 mężczyzn" - czytamy w oświadczeniu.

Dodano, że osoby zwolnione z rosyjskiej niewoli przejdą badania lekarskie, rehabilitację fizyczną i psychologiczną, otrzymają wszystkie należne płatności za cały okres niewoli oraz pomoc w reintegracji w społeczeństwie.

Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej podało, że każda ze stron uwolniła 270 wojskowych i 120 cywilów. Planowane jest "kontynuowanie wymiany w najbliższych dniach".

Przypomnijmy, 16 maja minister obrony Ukrainy i szef ukraińskiej delegacji w Stambule Rustem Umierow powiedział po spotkaniu z przedstawicielami władz Rosji, że strony uzgodniły wymianę jeńców wojennych w formacie 1000 na 1000.