Jeśli nie przeniesiecie produkcji iPhonów do USA, zapłacicie co najmniej 25 proc. cła – taką groźbę skierował w piątek prezydent USA Donald Trump do giganta technologicznego, firmy Apple. Komentatorzy oceniają to jako zaostrzenie sporu na linii Trump – Tim Cook (szef Apple).

Telefony marki Apple elementem sporu pomiędzy Donaldem Trumpem a Timem Cookiem (Zdjęcie ilustracyjne) / RUNGROJ YONGRIT / PAP/EPA Zobacz również: Trump przekazał nowe informacje ws. ceł na towary z Unii Europejskiej

Wpadka Trumpa. Był pewny, że to "biali farmerzy" z RPA

Zmiany w handlu z Ukrainą. 13 produktów na liście "Dawno temu poinformowałem Tima Cooka z Apple, że oczekuję, iż ich iPhone'y, które będą sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, były produkowane w Stanach Zjednoczonych, a nie w Indiach ani w żadnym innym kraju. W przeciwnym razie Apple będzie płacił w USA cła w wysokości co najmniej 25 procent" - ogłosił Donald Trump w swojej sieci społecznościowej Truth Social. Apple dołączył tym samym do Amazona, Walmarta i innych dużych amerykańskich firm, które znalazły się na celowniku polityki celnej amerykańskiej administracji - oceniła agencja AP. Cook oświadczył wcześniej w maju, że większość iPhone'ów sprzedawanych w USA w nadchodzących miesiącach będzie pochodziła z fabryk w Indiach. Koncern próbuje w ten sposób uniknąć ceł nałożonych przez administrację Trumpa na produkty sprowadzane z Chin w toku wojny handlowej z tym krajem - przypomniał dziennik "Financial Times". Na mocy niedawnego porozumienia z Chinami stawki celne na produkty z tego kraju zostały czasowo obniżone ze 145 do 30 proc. W Chinach montowanych jest obecnie około 90 proc. wszystkich iPhone'ów - wynika z danych przytaczanych przez stację CNN. Apple sprzedaje w USA ponad 60 mln iPhone'ów rocznie. "FT" informował wcześniej, że firma planuje przeniesienie produkcji wszystkich telefonów przeznaczonych na amerykański rynek do Indii przed końcem przyszłego roku. Kluczowy dostawca Apple'a, firma Foxconn, inwestuje w poszerzenie produkcji w Indiach 1,5 mld dolarów. Trump krytykował te plany w czasie swojej wizyty na Bliskim Wschodzie w ubiegłym tygodniu. Oświadczył wówczas, że miał "mały problem z Timem Cookiem". Słyszę, że budujesz w całych Indiach. Nie chcę, żebyś budował w Indiach - powiedział.